E-Autoprämie wird heruntergefahren: Wer viel Förderung will, muss schnell sein

Von: Sebastian Oppenheimer

Wer die E-Autoprämie sicher haben möchten, sollte nicht zu lange warten. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Die Förderung für E-Autos wird in den kommenden Monaten heruntergefahren. Wer möglichst viel Förderung will, muss also die Fristen kennen.

Der Prämien-Endspurt zum Jahresende ist gerade vorbei, da steht schon das nächste wichtige Ultimatum für E-Autokäufer an. Ende August läuft zunächst die Förderung für gewerblich genutzte Elektroautos komplett aus. Und für Privatkunden sinkt der Zuschuss nach dem Jahreswechsel unter Umständen deutlich, wie 24auto.de berichtet.

Seit Anfang dieses Jahres gibt es den Umweltbonus nur noch für reine E-Autos, Plug-in-Hybride qualifizieren sich nicht mehr für die Prämie. Für reine Batterie-Mobile gibt es seitdem weniger Geld. Für Gewerbekunden fallen mit dem 1. September aber auch die verbliebenen Zuschüsse weg. Dann können nur noch Privatpersonen der Förderantrag stellen. Für diese wiederum ist der 31. Dezember ein wichtiger Stichtag. Denn ab dem 1. Januar 2024 gibt es nur noch Geld für Autos mit einem Nettolistenpreis bis 45.000 Euro (brutto: 54.550 Euro). Nach heutigem Stand sind dann nur noch rund die Hälfte aller verfügbaren E-Modelle und -Modellvarianten förderfähig.