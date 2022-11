Kfz-Versicherung: E-Autos kommen meist günstiger als Verbrenner

Von: Sebastian Oppenheimer

Elektroautos sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung laut einer Studie meist billige als Verbrenner. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Statistisch gesehen verursachen E-Autos seltener Unfälle als vergleichbare Verbrenner-Modelle. Das hat Folgen bei der Kfz-Versicherung.

Elektroautos sind in der Kfz-Haftpflichtversicherung häufig günstiger als Benziner und Diesel. Das hat der Branchenverband GDV nun bei einem Vergleich der jeweiligen Typklassen ermittelt. E-Autos werden demnach häufig in günstigere Klassen eingestuft, da sie statistisch gesehen im Schnitt rund 10 bis 15 Prozent weniger oder weniger teure Schäden verursachen als Verbrenner. Als einen Grund dafür vermutet der Versicherungsverband die bislang geringere Reichweite vieler Fahrzeuge. Sie animiere E-Autofahrer, möglichst batterieschonend und damit vorausschauend und eher langsam zu fahren.

Keine signifikanten Auswirkungen haben die Elektroantriebe laut GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) dagegen in der Vollkaskoversicherung: Im Durchschnitt ergeben sich hier ähnliche Schäden wie bei den Verbrennern, was zu ähnlich hohen Prämien führt. Anders als die Haftpflicht deckt die Kaskoversicherung auch Schäden am eigenen Fahrzeug ab, außerdem Diebstahl, Wildunfälle und im Falle der Vollkasko auch Vandalismus.