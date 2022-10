Elektroauto-Ladeinfrastruktur: In welchen Ländern es E-Auto-Fahrer schwer haben

Von: Sebastian Oppenheimer

Deutschland steht im EU-Vergleich in Sachen Ladepunkte relativ gut da. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Wer ein E-Auto hat, will nicht lange nach einer Lademöglichkeit suchen – doch in einigen EU-Ländern kann mitunter viel Geduld gefragt sein.

Das Thema Elektromobilität gewinnt immer weiter an Fahrt – nichtsdestotrotz gibt es immer noch viele Menschen, die dem E-Auto nach wie vor skeptisch gegenüberstehen. Allerdings werden die Kritikpunkte zunehmend abgeschwächt: Die Reichweiten der Stromer wachsen – und auch die Ladezeiten sollen sich deutlich verkürzen. Wäre da noch die Ladeinfrastruktur: Deutschland steht im EU-Vergleich dabei gar nicht so schlecht da.

In anderen Ländern sieht es bei der Ladeinfrastruktur für E-Autos deutlich düsterer aus, wie 24auto.de berichtet.

Der europäische Automobil-Branchenverband ACEA hat nun ermittelt, wie viele Ladepunkte pro 100 Kilometer Straßenlänge in den verschiedenen europäischen Ländern vorhanden sind – die Unterschiede sind gravierend. Der Auswertung zufolge gibt es in sechs EU-Ländern rein rechnerisch gesehen nicht einen einzigen Ladepunkt pro 100 Kilometer Straße. Besonders lange suchen müssen E-Auto-Fahrer in Litauen: Hier gibt es 0,2 Ladepunkte pro 100 Kilometer Straße. Und auch in Zypern (0,4) und Griechenland (0,4) sieht es nicht viel besser aus.