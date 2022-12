Strom tanken mit bis zu 500 kW: Elektroautobauer Nio setzt auf Ultra-Schnelllader

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Der chinesische Autobauer Nio setzt künftig auf Ultra-Schnelllader mit bis zu 500 kW Ladeleistung. © Nio

Der Autobauer Nio setzt auf Ultra-Schnelllader – die neuen Säulen können Stromer mit einer Ladeleistung von bis zu 500 kW betanken. Auch bei den Tausch-Stationen gibt es Verbesserungen.

Die Zahl der Elektroautos auf den Straßen nimmt immer weiter zu – die Vorbehalte gegen Stromer schwinden. Dennoch gibt es in den kommenden Jahren noch Verbesserungsbedarf in Sachen E-Mobilität: Die Ladeinfrastruktur muss zügig ausgebaut werden – und auch der große Reichweitenverlust von E-Autos bei Kälte stellt so manchen Besitzer vor Probleme. Auch beim Ladetempo ist eine Steigerung wünschenswert – damit die Ladepausen nicht so lange ausfallen. Ein chinesischer Autobauer macht da nun einen großen Schritt:

Der Hersteller Nio hat einen 500-kW-Ultraschnellader vorgestellt, wie 24auto.de berichtet.

Laut Nio dauert es mit dem neuen „Power Charger 3.0“ 20 Minuten, um eine 100-kWh-Batterie von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Allerdings werden die neuen Ultra-Schnellladesäulen zunächst nur in China ausgerollt.