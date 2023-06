Vergleich der Tankkosten: Elektroautos deutlich günstiger als Verbrenner – unter einer Voraussetzung

Von: Sebastian Oppenheimer

Sprit oder Strom – womit tankt es sich günstiger? Ein Vergleichsportal hat es ausgerechnet – am Ende hatten E-Autos beim Preis deutlich die Nase vorn. Unter einer Voraussetzung.

Wenn es um das Thema Elektroauto gegen Verbrenner geht, dann kochen oft schnell die Emotionen hoch. Eine Diskussion auf Reddit zeigte erst kürzlich, dass offenbar viele Menschen bereit wären, ein E-Auto zu kaufen – doch noch gibt es einige Hürden. Manche argumentieren beispielsweise damit, dass es zu wenig Ladesäulen gäbe, anderen ist der Kaufpreis für einen Stromer aktuell einfach zu hoch. Aber wie sieht es eigentlich mit den Kosten für das Tanken aus? Eine Vergleichsrechnung zeigt: Mit dem Elektroauto fährt man günstiger.

Benziner betanken laut Vergleichsberechnung um 77 Prozent teurer, als den Stromer zu laden

Wie das Vergleichsportal Check24 ermittelt hat, liegen die jährlichen Stromkosten für ein Elektroauto im Schnitt bei 907 Euro. Grundlage der Berechnung ist ein Musterhaushalt mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 11.085 Kilometern im Jahr sowie ein durchschnittlicher Kilowattstundenpreis von 38,3 Cent (wenn man zu Hause lädt). Für einen Benziner wird deutlich mehr fällig: nämlich 1.605 Euro pro Jahr. Das sind 77 Prozent beziehungsweise knapp 700 Euro mehr. Hier wurde ein Benzinpreis von 1,88 Euro sowie ein Verbrauch von 7,7 Litern auf 100 Kilometer zugrunde gelegt.

Tanken E-Autofahrer nur an öffentlichen Ladesäulen, ist der Diesel günstiger

Für einen Diesel berechnete das Portal jährliche Tankkosten von 1.327 Euro. Dabei wurde ein Dieselpreis von 1,71 Euro zugrunde gelegt sowie ein durchschnittlicher Verbrauch von 7,0 Litern auf 100 Kilometer. Allerdings macht es beim Elektroauto einen großen Unterschied, ob man daheim oder an einer öffentlichen Ladesäule lädt. Folgende Kosten pro 100 Kilometer hat Check24 berechnet:

Antriebsart Tankkosten pro 100 km Strom (zuhause) 8,19 Euro Diesel 11,97 Euro Strom (öffentliche Ladesäule) 13,67 Euro Benzin 14,48 Euro

Das Laden eines Elektroautos ist daheim – etwa an einer Wallbox – deutlich billiger als die Nutzung von öffentlichen Ladesäulen. Dem Portal zufolge mussten Autofahrer an einer Ladesäule in Deutschland durchschnittlich 64 Cent pro Kilowattstunde bezahlen – im Gegensatz zu den 38,3 Cent beim Laden zu Hause. Wer also nur „auswärts“ lädt, kommt auf jährliche Tankkosten von 1.515 Euro. Wer dagegen komplett zu Hause lädt, zahlt 67 Prozent weniger.