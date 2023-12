E-Auto gegen Verbrenner: Ab welcher Kilometerleistung Stromer klimafreundlicher sind

Von: Sebastian Oppenheimer

Ab welcher Laufleistung ist die CO₂-Bilanz von E-Autos besser als von Verbrennern? Der VDI hat die Antriebsarten verglichen. © Dean Pictures/Imago

Schonen Elektroautos wirklich das Klima? Eine Studie hat nun die CO₂-Bilanz von Stromern unter die Lupe genommen – und mit anderen Antriebsarten verglichen.

In der aktuellen Debatte um den Klimawandel rückt die Frage nach der Umweltfreundlichkeit von Fahrzeugen immer mehr in den Fokus. Elektroautos, Verbrenner oder Plug-in-Hybride – welche Antriebsart ist die nachhaltigste? Eine neue Studie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in Zusammenarbeit mit dem Karlsruhe Institut of Technology (KIT) hat nun die Ökobilanz verschiedener Antriebsarten untersucht.

Die Studie vergleicht E-Autos, Plug-in-Hybride sowie herkömmliche Benziner und Diesel hinsichtlich ihres CO₂-Ausstoßes. Dabei wurden Fahrzeuge der Kompaktklasse analysiert.



Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft. Hier erfahren Sie mehr über unsere KI-Prinzipien.