Elon Musk lädt Gewerkschaft ein: Umdenken beim Tesla-Boss?

Teilen

Elon Musk scheint seine Meinung über Gewerkschaften geändert zu haben. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Hat Elon Musk seine Meinung zu Gewerkschaften geändert? Ein Angebot auf Twitter legt das zumindest nahe.

Austin – Bei so manchem Firmenboss in den USA sorgt alleine schon das Wort Gewerkschaft für Schnappatmung. Wie kritisch die Arbeitnehmervertretungen jenseits des Atlantiks noch immer gesehen werden, zeigt sich auch in der Sitcom „Superstore“ immer wieder. Alleine das Wort versetzt die Unternehmensführung bereits in Panik. Ähnlich könnte man sich wohl auch die Reaktion von Elon Musk (50) vorstellen.

24auto.de weiß, welches Angebot Elon Musk der Gewerkschaft United Auto Workers auf Twitter gemacht hat.

Denn auch Tesla hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, die Bildung von Gewerkschaften und Mitarbeitergremien, wie z. B. einen Betriebsrat, zu unterbinden. Wie „CNBC“ berichtete, hatte Tesla sogar einen Mitarbeiter entlassen, der sich für Gewerkschaften starkgemacht hatte. Und auch Musk selbst hatte sich 2018 auf Twitter sehr kritisch geäußert. Inzwischen scheint er seine Meinung aber geändert zu haben.*24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA