Elon Musk zückt Rotstift: Jeder zehnte Tesla-Mitarbeiter fliegt

Elon Musk will jeden zehnten Tesla-Mitarbeiter entlassen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Elon Musk hat erneut eine E-Mail an die Tesla-Mitarbeiter geschickt und einen massiven Stellenabbau angekündigt. Allerdings nicht in allen Abteilungen.

Austin (USA) – Die Tesla-Mitarbeiter gucken dieser Tage wohl eher mit einem mulmigen Gefühl in ihr Postfach, insbesondere dann, wenn sie eine neue Mail von ihrem Chef Elon Musk (50) vorfinden. Dieser machte jüngst mit einer E-Mail Schlagzeilen, in der er den Angestellten damit drohte, sie zu entlassen, wenn sie nicht mindestens 40 Stunden in der Woche ins Büro kommen. Manchen dürfte aber dennoch der Rausschmiss drohen, denn Musk will die Belegschaft von Tesla verringern, wie aus einer neuen Mail hervorgeht.

„Tesla wird die Zahl der Angestellten um zehn Prozent reduzieren, da wir in vielen Bereichen überbesetzt sind“, schreibt der Tesla-Boss in der Mail mit dem deutlichen Betreff „Personalabbau“. Diese liegt dem Spiegel vor. Allerdings soll der Stellenabbau nur in gewissen Bereichen erfolgen.