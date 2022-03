Elon Musk: Tesla-Chef erwägt Gründung eigener Social-Media-Plattform

Von: Sebastian Oppenheimer

Elon Musk ist immer für eine Überraschung gut: Nun erklärte der Tesla-Chef, er denke über die Gründung einer eigenen Social-Media-Plattform nach.

Austin (USA) – Die meisten Menschen wären wohl mit der Leitung eines Elektroauto-Herstellers mehr als ausgelastet – nicht so Tesla-Chef Elon Musk (50). Er gründete „nebenbei“ noch die Tunnelbau-Firma „The Boring Company“ und ist CEO des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Doch auch das scheint noch nicht genug – der 50-Jährige überlegt, ob er nicht eine eigene Social-Media-Plattform aufzieht, wie 24auto.de berichtet.

Tesla-Chef Elon Musk denkt über die Gründung einer eigenen Social-Media-Plattform nach. (Symbolbild) © Political-Moments/Imago

Es gibt wohl kaum einen Unternehmenschef, dessen Social-Media-Beiträge regelmäßig so hohe Wellen schlagen wie die von Elon Musk. Auf Twitter folgen dem 50-Jährigen mehr als 79 Millionen Menschen. Ganz offensichtlich sieht der Tesla-Chef aber auf dieser Plattform die Meinungsfreiheit nicht wirklich gegeben. „Meinungsfreiheit ist für eine funktionierende Demokratie unabdingbar“, schreibt Elon Musk – und rief seine Follower zu einer Abstimmung über diese Frage auf: „Glaubt ihr, dass sich Twitter strikt an dieses Prinzip hält?“

Eigene Social-Plattform von Elon Musk? „Ich denke ernsthaft darüber nach“

„Die Konsequenzen dieser Umfrage werden bedeutend sein“, schob der Tesla-Chef nach. „Bitte stimmt sorgfältig ab.“ Mehr als 70 Prozent stimmten mit „Nein“ ab. Ein Twitter-Nutzer fragte den Tesla-Chef daraufhin, ob er in Erwägung ziehe, eine neue Social-Media-Plattform aufzubauen. „Ich denke ernsthaft darüber nach“, antwortete Musk. Tatsächlich darf der Tesla-Chef nicht twittern, was er will – das hat aber unter anderem auch mit der US-Börsenaufsicht SEC zu tun.

Gelegentlich lösen seine Tweets dennoch heiße Diskussionen aus, wie etwa kürzlich, als es um das Thema Reichweite von Elektroautos ging. Manchmal richten sich aber auch die Twitter-Nutzer mit Fragen oder Wünschen direkt an den Tesla-Chef – so wurde Elon Musk gerade erst aufgefordert, wegen des Ukraine-Kriegs alle Teslas und in Russland und Belarus lahmzulegen.

Eigene Social-Plattform von Elon Musk? Viele andere sind mit der Idee gescheitert

Fraglich ist allerdings, wie hoch Elon Musk die Meinungsfreiheit in seinen eigenen Unternehmen hängt. Kürzlich wurde ein Tesla-Mitarbeiter gefeuert – angeblich, weil er in YouTube-Videos Teslas „Autopilot"- beziehungsweise das FSD-System kritisiert hatte. Doch selbst für Elon Musk dürfte der Aufbau einer eigenen Social-Media-Plattform nicht leicht werden – an den etablierten Playern wie Facebook, Twitter und Instagram bislang kaum vorbeizukommen ist. Selbst der Web-Gigant Google scheiterte einst mit seinem sozialen Netzwerk Google+.