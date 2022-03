Elon Musk streitet mit Tesla-Fans: Wie wichtig ist Reichweite?

Von: Marcus Efler

Sinniert über Reichweite: Tesla-Chef Elon Musk.

Tesla gerät beim Thema Reichweite unter Druck der Konkurrenz. Elon Musk reagiert mit einer Einschätzung, die viele seiner Kunden irritiert.

Austin (USA) – Elon Musk hat eine Diskussion am Hals, bei der vor allem die Position verblüfft, die der Tesla-Chef vertritt. Es geht um das leidige Thema Reichweite: Früher galt der Elektroauto-Pionier als jene Marke, die der Konkurrenz zeigt, wo es lang geht – zur Ladesäule nämlich erst nach einigen Hundert Kilometern. Doch das Blatt hat sich gewendet – und die Meinung von Elon Musk zur Reichweite offenbar auch, wie 24auto.de* berichtet. Denn neue Elektroautos wie der Mercedes EQS oder der Nio ET5 glänzen, zumindest laut offiziellen Angaben, mit spektakulären Werten, und auch der Pionier mischt mit seiner geplanten neuen Akku-Technik bei dem Wettrüsten fröhlich mit.

Umso überrascht es nun viele Tesla-Jünger, dass Elon Musk den Sinn einer großen Reichweite infrage stellt. Schon vor einem Jahr hätte man ein Model S mit 600 Meilen machen können, aber dann würden 99,9 Prozent der Zeit unnötige Akku-Masse transportiert: „Auch unsere 400+ Meilen Reichweite ist mehr, als fast jeder nutzen wird“, twitterte der Boss. Gut 640 Kilometer sollten also reichen, schließlich müssten Autofahrer dann sowieso mal Pause einlegen. Damit kassierte er zwar Zehntausende Likes, aber auch viele kritische Antworten. „Manche von fahren in Gegenden, wo keine Supercharger stehen“, postete ein User, etwa in Alaska und Kanada. Ein anderer erklärte knapp: „Elon, ich schere mich nicht um Beschleunigung. Ich möchte mehr Reichweite.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA