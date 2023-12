Tesla-Kunde nach Abholung seines E-Autos: „Muss zugeben, dass meine Enttäuschung groß ist“

Von: Julian Baumann

Ein Tesla-Kunde scheint von seinem Model Y nicht gerade begeistert zu sein. Was ihn an dem US-E-Auto stört, erklärt er in einer Facebook-Gruppe.

Stuttgart/Grünheide - US-Autobauer Tesla produziert inzwischen bereits seit mehr als 1,5 Jahren seine E-Auto-Modelle auch in Deutschland. Die ersten Modelle des Model Y aus Grünheide wiesen im Frühjahr 2022 noch deutliche Mängel auf. Auch Tesla-Doc Ove Kröger kritisierte eine mangelnde Verarbeitung bei dem Test eines der ersten Fahrzeuge aus der Giga Berlin. Inzwischen hat sich in Brandenburg einiges getan und Konzernchef Elon Musk hat jüngst angekündigt, am Standort das lang versprochene „E-Auto für jedermann“ produzieren lassen zu wollen. Probleme bei der Verarbeitung gibt es aber offenbar nach wie vor.

In der Facebook-Gruppe „TESLA Model Y“, die sich mit dem meistverkauften Auto 2022 befasst, schildert ein Nutzer seine Erfahrungen nach der Abholung seines Model Y Long Range. Dass er von dem elektrischen Erfolgsmodell beziehungsweise wohl von dem Gesamterlebnis enttäuscht ist, führt er neben der Verarbeitung auch auf den unfreundlichen Kundenservice zurück. Dieser wird bereits seit einiger Zeit immer wieder kritisiert. Ein anderer Tesla-Fahrer war von lauten Geräuschen genervt und bezeichnete sein Model Y als „ziemliche Klapperkiste“.

Tesla-Kunde entdeckt bei Abholung von Model Y mehrere Qualitätsmängel

Wenn man sich in Deutschland ein Tesla Model Y zulegt, muss man wohl eine ganze Portion Glück mitbringen. Ein Tesla-Neukunde war beispielsweise nach nur 24 Stunden davon überzeugt, nie wieder ein anderes Auto fahren zu wollen. Der besagte Facebook-Nutzer hatte offenbar auch gewisse Erwartungen an das E-Auto, die aber eher weniger positiv waren. „Nachdem ich heute meinen MYLR abgeholt habe, muss ich zugeben, dass meine Enttäuschung groß ist“, schreibt er in der Gruppe. „Aufgrund zahlreicher Berichte habe ich bereits damit gerechnet, dass möglicherweise hier und da Mängel auftreten könnten.“

Name Tesla Model Y Produktionszeitraum Seit 2020 Karosseriebauform 5-türiges SUV Antrieb Elektromotor (Dual- oder Tri-Motor) Batterie 75 kWh oder 100 kWh Lithium-Ionen-Batterie Reichweite Bis zu 505 km (nach WLTP) Beschleunigung 0-100 km/h in 3,5 Sekunden (Performance-Version) Preis (2023) Ab 59.990 Euro

Wie bereits erwähnt, wiesen die Model Y aus Grünheide bereits in der Vergangenheit immer wieder qualitative Mängel auf, über die viele Tesla-Fans aber hinweg sehen konnten. Bei dem Facebook-User scheint die Sache aber gravierender zu sein. „Die Lackschäden an der Stoßstange, den 3 Kotflügeln (VR, VL, HL), dem rechten Außenspiegel und den Kratzern an allen Felgen haben mich wirklich sprachlos gemacht“, schildert er seinen Ersteindruck. Wenn solche Mängel bereits bei der Abholung auffallen, kann man immerhin noch direkt reklamieren. Der Service vor Ort war aber offenbar wenig hilfreich.

Tesla-Kunde nach erster Begnung mit Marke bedient – „trotz geringer Erwartungen äußerst enttäuschend“

Ein Tesla-Kunde zeigte sich trotz ohnehin niedriger Erwartungen von seiner ersten Begegnung mit der Marke enttäuscht. © Patrick Pleul/dpa

Konkret erklärt der Tesla-Kunde, dass das Verhalten der Servicemitarbeiter die Enttäuschung noch größer gemacht habe. „Man hat das Gefühl bekommen, dass man übertriebene Ansprüche hat und mit der Tatsache zufrieden sein sollte, dass das Auto vorhanden ist“, schreibt er. „Trotz meiner geringen Erwartungen war meine erste Begegnung mit Tesla äußerst enttäuschend.“ Nach dem Kauf eines neuen Autos müsse er Zeit, Mühe und gegebenenfalls auch weiteres Geld investieren, um die Schäden zu beheben. In der Facebook-Gruppe fragen viele Nutzer berechtigterweise, warum er das Auto in diesem Zustand überhaupt angenommen habe.