„Escape Room“-Spiel im Ford: Diese interessante Idee steckt dahinter

Von: Sebastian Oppenheimer

Ford hat ein Escape-Room-Spiel für den Mustang Mach-E präsentiert – und denkt über konkrete Anwendungsfälle nach. © Ford

Ford hat für den Mustang Mach-E ein sogenanntes „Escape Room“-Spiel entwickelt. Auf lange Sicht soll derartige „Gamification“ aber nicht nur ein Zeitvertreib sein.

Köln – Wer noch nie etwas von sogenannten Escape-Room-Spielen gehört hat – hier eine kurze Zusammenfassung: Im Grunde geht es – wie der Name schon andeutet – darum, aus einem verschlossenen Raum zu entkommen. Die Zeit für die Flucht ist begrenzt, den Weg aus dem „Gefängnis“ müssen sich die Mitspieler durch das Lösen von Rätseln und Deuten von Hinweisen „freikämpfen“. Ein solches „Escape Room“-Spiel hat Ford nun für den Mustang Mach-E entwickelt. Das Besondere: Das Spiel findet nicht nur auf dem Bildschirm statt, sondern integriert auch Funktionen des Fahrzeugs. Auf lange Sicht sollen solche Gamification-Elemente auch einen praktischen Nutzen für den Kunden haben.

Ob so etwas wirklich einmal in einem Serienfahrzeug umgesetzt wird, steht noch in den Sternen: Wie Ford erklärt, handelt sich beim „Escape Car“-Spiel vorerst nur um ein Konzept. Mit solchen Spielereien könne man beispielsweise jüngeren Fahrern beibringen, sicherer zu fahren, behauptet Ford. Oder man könne Kunden auf spielerische Weise Fahrzeugfunktionen erklären – was kurzweiliger wäre, als stundenlang in der trockenen Bedienungsanleitung zu schmökern.

