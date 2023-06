Gegen die Fahrtrichtung parken: In Ausnahmefällen ist es erlaubt

Von: Simon Mones

Entgegen der Fahrtrichtung parken ist in Deutschland nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Hier erfahren Sie, welche das sind.

Die Parkplatzsuche kann in Deutschland leicht frustrierend werden. Kostenlose Parkplätze sind rar und erfordern meist eine Parkscheibe (die richtig eingestellt werden muss). Findet sich dann doch eine freie Lücke ist diese entweder zu klein oder man darf aus verschiedensten Gründen dort nicht parken. Entgegen der Fahrtrichtung ist aber alles frei, da ist die Versuchung groß einfach dort zu parken. Erlaubt ist das jedoch nicht. Zumindest meistens.

Denn für das Parken gibt es in § 12 der Straßenverkehrsordnung ganz klare Vorgaben: „Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. Das gilt in der Regel auch, wenn man nur halten will.“

Ausnahmen bei Einbahnstraßen und Schienen

Bekanntlich bestätigen aber Ausnahmen die Regel und so ist es auch in diesem Fall. Genau genommen sind es sogar zwei. So darf in Einbahnstraßen auch links gehalten und geparkt werden. Ebenfalls erlaubt ist das Parken entgegen der Fahrtrichtung, wenn rechts Schienen verlaufen. Denn im „Fahrraum von Schienenfahrzeugen“ darf nicht geparkt werden.

In einer Einbahnstraße darf auch links geparkt werden. Eine von zwei Ausnahmen. © Manngold/Imago

Doch warum gibt es das Linksparkverbot überhaupt? Ganz einfach: Es soll unnötige und oft auch gefährliche Rangiermanöver vermeiden. Wer dagegen verstößt, dem droht lediglich ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro. Dieses kann allerdings auf bis zu 35 Euro ansteigen. Weitere Strafen sind nicht vorgesehen, da es sich um reguläre Parkmöglichkeiten handelt. Punkte in Flensburg drohen also nicht.

Verstoß Bußgeld Nicht am rechten Fahrbahnrand geparkt 15 Euro ... mit Behinderung 25 Euro ... über eine Stunde 25 Euro ... über eine Stunde mit Behinderung 35 Euro

Querparken ist eine Grauzone

Eine Grauzone stellt übrigens das Querparken dar, das bei Smart-Fahrern sehr beliebt ist. Kommt es dadurch allerdings zu einer Behinderung des Verkehrs, droht ein Bußgeld von 25 Euro. Anderenfalls zeigt sich das Ordnungsamt meist kulant, da das Querparken in der StVO nicht berücksichtigt wird.

Mit 2,70 Meter ist die letzte Generation des Smart Fortwo aber eigentlich zu lang. Lediglich die erste Generation passt quer in die Lücken, da ihre Länge von 2,50 Meter der maximal zulässigen Breite eines Pkw entspricht. Und an der orientieren sich eben auch die Parklücken.