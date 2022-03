Felgen reinigen: Wann ist der optimale Zeitpunkt? Experten wissen Rat

Von: Maria Dirschauer

Felgen sollten regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Am besten mindestens zweimal jährlich, wenn Sie ohnehin die Räder am Auto wechseln.

Felgen müssen im Fahr-Alltag so einigen Belastungen standhalten: von Staub über Streusalz und Matsch bis hin zu Schotter. Sie können bei jeder Fahrt verschmutzen, was natürlich besonders auffällt, wenn der Rest des Autos tipptopp gepflegt ist. Vergessen Sie beim Autowaschen also nicht, auch die Felgen einer gründlichen Wäsche zu unterziehen. Wann der optimale Zeitpunkt ist, Stahl- und Alufelgen zu reinigen, lesen Sie hier.

Wann ist der optimale Zeitpunkt zur Felgenreinigung?

Als Faustregel laut den ADAC Experten gilt: Zweimal im Jahr sollten Sie auch die Felgen gründlich reinigen. Wie praktisch, da Sie ohnehin zweimal jährlich auch die Räder Ihres Fahrzeugs wechseln! Nutzen Sie also den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen und umgekehrt auch für eine Felgenreinigung. Der Vorteil: Im demontierten Zustand lassen sich die Räder einfacher reinigen und die Reinigungsmittel können nicht auf Bremsscheiben und -beläge gelangen. Nehmen Sie sich auch die besonders stark verschmutzten Innenseiten der Reifen vor.

Felgen reinigen: Das sollten Sie bei der Reinigung beachten

Bei Felgenreinigern finden Sie eine große Auswahl an Produkten. Sie sollten unbedingt prüfen, ob ein Reiniger für Ihre Felgen auch geeignet ist. Beispielweise benötigen empfindliche Alufelgen einen Spezialreiniger. Verwenden Sie keinesfalls säurehaltige oder alkalische Felgenreiniger, die können die Oberfläche angreifen. Dasselbe gilt für lackierte Felgen. Gut geeignet sind laut ADAC ph-neutrale Reiniger oder normale Allzweckreiniger mit hoher Fettlösekraft, mit denen man aber per Handarbeit ordentlich schrubben muss, um alles wegzubekommen. Sparen Sie hier nicht am falschen Ende: Das richtige Putzmittel kann Ihnen die Reinigung wesentlich erleichtern.

Außerdem sollten Sie auf jeden Fall Einmalschutzhandschuhe beim Putzen tragen, auch unter dem Waschhandschuh, um Ihre Hände vor den Felgenreinigern zu schützen. Übrigens: Wenn Sie Ihr Auto zum Radwechseln in die Werkstatt geben, können Sie bei vielen Anbietern auch einen Reinigungsservice in Anspruch nehmen. Dort können die Räder mit professionellen Waschmaschinen innen und außen intensiv gereinigt werden. (mad)

