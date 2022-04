Polizei stoppt 300.000-Euro-Ferrari – weil Besitzer Versicherung nicht zahlt

Von: Sebastian Oppenheimer

Dieser Ferrari F8 Tributo wurde von der Polizei gestoppt – die Versicherung war nicht bezahlt. © Polizei Mettmann

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen 300.000-Euro-Ferrari aus dem Verkehr gezogen – der Besitzer hatte die Versicherung nicht bezahlt.

Langenfeld – Ein Ferrari ist für die meisten Autofans nach wie vor etwas ganz Besonderes – leisten können sich so einen Boliden allerdings die wenigsten. Zum exorbitanten Kaufpreis von Sportwagen in dieser Liga kommen zumeist auch gewaltige Unterhaltskosten, die so mancher vielleicht unterschätzt. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei nun einen Ferrari aus dem Verkehr gezogen.

Der Grund: Die Versicherung des 300.000-Euro-Boliden war nicht bezahlt, wie 24auto.de* berichtet.

Die Kennzeichen des Ferraris wurden laut Polizei an Ort und Stelle entstempelt, die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Jedoch war dem 32-jährigen Besitzer der Ort der Polizeikontrolle nicht sicher genug, um dort seinen F8 Tributo stehenzulassen. Er beauftragte einen Abschleppwagen – „auf eigene Kosten“, wie die Polizei betont – der seinen Ferrari zu ihm nach Hause transportierte. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.