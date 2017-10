Teure Kiste: Dieser seltene Ferrari kommt unter den Hammer

Ferrari-Fans dürfte bei diesem Anblick das Wasser im Mund zusammenlaufen: Ein einzigartiger 458 Italia wird versteigert - auffällig sind Farbe und Vorbesitzer.

Wer nicht gerade 160.000 Euro locker machen kann, wird dieses Gefährt nur von außen betrachten können - denn diese Summe erhofft sich das Auktionshaus Silverstone Auctions von dem einzigartigen Ferrari 458 Italia. Versteigert wird er Mitte November bei der NEC Classic Motor Show in Birmingham.

Dieser Ferrari 458 Italia sticht heraus

Trotzdem: Ein kleiner Blick schadet ja nicht. Auffällig an dem Sportwagen ist nämlich die seltene Lackierung in Rosso Vinaccia. Auto-Spezialist Mark Hickman meint: "Ich habe noch nie einen in dieser Farbe gesehen. Die Leute schauen ihm ganz eindeutig hinterher und er befindet sich in einem fantastischen Zustand. Außerdem hat er eine spezielle Geschichte und Herkunft - wir erwarten ein hohes Interesse an dem Auto."

Mit der speziellen Geschichte sind wohl seine prominenten Vorbesitzer gemeint: Darunter befinden sich der britische Radio- und Fernsehmoderator Chris Evans und der sechsfache Olympiasieger im Bahnradsport, Chris Hoy. Seit 2012 war das Fahrzeug in dessen Besitz. Nun muss wohl ein neuer Sportwagen her.

Was hat der Ferrari auf dem Kasten?

Der Ferrari 458 Italia - Baujahr 2010 - erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 325 km/h und beschleunigt von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. Angetrieben wird der Flitzer von einem 4,5-Liter-V8-Motor mit 570 PS. Außerdem ist er mit seinen sieben Jahren nur 13.500 Kilometer gefahren.

