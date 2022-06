Ferrari-Fahrer glaubt, sein SF90 braucht vorne kein Kennzeichen – Polizei sieht’s anders

Von: Sebastian Oppenheimer

Dieser Ferrari SF90 Stradale wurde ohne Frontkennzeichen gestoppt – der Besitzer war überzeugt, das sei okay. © Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei einen Ferrari SF90 ohne Frontkennzeichen gestoppt – der Fahrer war überzeugt, das sei in Ordnung so.

Eslohe – Das Jahr 2022 stand für Ferrari-Fahrer bislang unter keinem guten Stern: In Großbritannien crashte ein Käufer seinen Boliden nur drei Kilometer nach der Abfahrt vom Händler-Hof, in den Niederlanden zerlegte ein Mechaniker einen Ferrari Enzo und in Nordrhein-Westfalen zog die Polizei eine F8 Tributo aus dem Verkehr, weil der Besitzer die Versicherung nicht bezahlt hatte. Nun geriet erneut ein Ferrari-Fahrer mit den Ordnungshütern in Konflikt – und zwar wegen seines vorderen Kennzeichens.

Der Fahrer des Ferrari SF90 Stradale war überzeugt, sein Bolide brauche kein Frontkennzeichen, wie 24auto.de berichtet.

Wie der Fahrer den Polizisten erklärte, sei für den Ferrari SF90 werksmäßig keine vordere Kennzeichenhalterung vorgesehen – und deswegen würde man das Auto einfach ohne vorderes Kennzeichen fahren. Die Polizisten wollten sich der Meinung des Ferrari-Fahrers allerdings nicht anschließen: Sie leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und stellten eine sogenannte Mängelkarte aus. Nun muss der SF90-Besitzer zusehen, dass sein Supersportwagen mit einer entsprechenden Kennzeichenhalterung an der Front ausgestattet wird.