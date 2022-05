Ferrari SF90 Stradale kracht in parkende Autos – Fahrer macht sich aus dem Staub

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Heftiger Einschlag: Der Fahrer dieses Ferrari SF90 Stradale flüchtete nach dem Unfall. © Twitter (WMFSHadenCross)

In Birmingham ist ein Unbekannter mit einem Ferrari SF90 Stradale in mehrere parkende Autos gekracht – anschließend machte er sich aus dem Staub.

Birmingham (Großbritannien) – Das Jahr 2022 scheint für Ferrari-Fahrer unter keinem besonders guten Stern zu stehen. In Tokio beispielsweise krachte ein Ferrari F12tdf in eine Mauer und in den Niederlanden crashte ein Mechaniker einen Ferrari Enzo. Und auch in Derby (Großbritannien) demolierte ein Ferrari-Fahrer seinen 488 GTB. Besonders bitter: Er hatte ihn gerade erst vom Händler abgeholt. Nun hat es schon wieder einen Boliden aus Maranello erwischt.

In Birmingham donnerte ein Ferrari SF90 Stradale in mehrere geparkte Autos, wie 24auto.de berichtet.

Der SF90 ist ein Meilenstein für die Marke Ferrari, denn der Supersportwagen ist der erste Plug-in-Hybrid aus Maranello. Die Preise für einen SF90 starten bei weit über 400.000 Euro. Wie genau es zu dem Unfall in Birmingham kam, ist bislang nicht klar – doch die zuständige Feuerwehr veröffentlichte Bilder des teuren Wracks auf Twitter. Der Bolide war in mehrere geparkte Autos gekracht. Laut „Daily Mail“ suchte der Ferrari-Lenker nach dem Crash das Weite. Die Polizei beschlagnahmte den Unfallwagen und fahndet nun nach der Person hinter dem Steuer. Die einzig gute Nachricht: Bei dem Unfall wurde offenbar niemand verletzt.