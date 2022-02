Feuer an Bord! Verbrennen fast 4.000 Autos von VW, Porsche und Bentley?

Von: Marcus Efler

Mitten auf dem Atlantik treibt ein brennendes Transport-Schiff des Volkswagen-Konzerns – mit vielen wertvollen Modellen an Bord. Das ist bislang bekannt.

Horta (Azoren, Portugal) – Sie schiffte in Emden in Niedersachsen aus, mit Kurs auf Houston in Texas, USA: Die „Felicity Ace“, ein riesiger 200-Meter-Frachter. Doch nun treibt das Schiff brennend vor den Azoren – mit wertvoller Fracht an Bord, die auf der anderen Seite des Atlantiks eigentlich sehnlichst erwartet wird.

Auf dem schwimmenden Parkhaus befinden sich 3.965 Neuwagen aus dem Volkswagen-Konzern, darunter begehrte Luxusmodelle, wie 24auto.de berichtet. So sind 189 Fahrzeuge der britischen Edelmarke Bentley an Bord, deren Neupreise bei knapp 200.000 Euro beginnen – tatsächlich aber viel teurer sind. Auch 1.100 Porsche-Modelle sind offenbar von den Flammen bedroht. In den sozialen Medien haben sich bereits einige der schockierten Käufer zu erkennen gegeben, so befürchtet ein Twitter-User für seinen Porsche 718 Boxster Spyder (ab 93.350 Euro) das Schlimmste. (Teurer Totalschaden: Extrem seltener Lamborghini brennt aus)

Auch einige Fahrzeuge der italienischen Sportwagenschmiede Lamborghini sollen sich an Bord befinden, hier beginnen die deutschen Listenpreise bei 221.499 Euro. Aber auch bei den Autos der Marken VW und Audi handelt es sich, wie bei Exportmodellen in die USA üblich, um teure Modelle wie den Golf R (ab 51.835 Euro).

Die brennende „Felicity Ace“ vor den Azoren. © Marinha Portugal/dpa

„Das Schiff brennt von einem Ende zum anderen“, erklärte ein Hafenmeister auf den Azoren, die Flammen wüten oberhalb von fünf Metern über der Wasserlinie. Löschschiffe aus Gibraltar und einer niederländischen Spezialfirma sind vor Ort und noch unterwegs. Erschwert werden die Rettungsversuche durch die Tatsache, dass sich auch viele Elektroautos wie der VW ID.4 an Bord befinden, deren Lithium-Ionen-Akkus nur schwer zu löschen sind. (Feuer im Elektroauto: Wie groß ist die Brandgefahr für Stromer wirklich?)

Feuer an Bord! Alle Besatzungsmitglieder in Sicherheit

Falls möglich, soll der unter Panama-Flagge fahrende Frachter nun in einen Hafen auf den Bahamas oder dem Festland Europas geschleppt werden, da er für die Anlagen auf den Azoren zu groß ist. Die gute Nachricht: Alle 22 Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit, wie Audi mitteilte – was bei einem hochgefährlichen Seenotfall wie Feuer an Bord keine Selbstverständlichkeit ist.

Für Volkswagen ist es nicht die erste See-Katastrophe dieser Art: 2019 fing die „Grande America“ auf dem Weg von Hamburg nach Casablanca (Marokko) Feuer und sank – mit mehr als 2.000 Luxusautos, unter anderem von Audis und Porsche, an Bord. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA