Pausen-Trick: Kennen Sie den „versteckten“ Flaschenöffner im Auto?

Gerade bei längeren Fahrten sollte man öfter eine Pause einlegen. © NomadSoul/Panthermedia/Imago (Symbolbild)

Ein Flaschenöffner fürs Picknick, das wäre jetzt praktisch? Wer mit dem Auto unterwegs und keinen dabei hat, kann sich in der Pause mit einem einfachen Kniff behelfen.

Mal angenommen, Sie legen auf Ihrer Fahrt eine kurze Pause ein, gönnen sich vielleicht ein kleines Picknick. Doch Ihre Colaflasche oder die mitgebrachte Apfelschorle lassen sich nicht öffnen? Ein Flaschenöffner für Kronkorken, das wär‘s. Doch den haben Sie gerade nicht zur Hand? In Momenten wie diesen hilft ein simpler Trick im Auto: Mit ein bisschen Übung tut es zur Not und als Alternative zum Flaschenöffner – und natürlich auf keinen Fall beim Fahren! – der Griff zum Sicherheitsgurt. Denn die Metallschnalle am Gurt eignet sich mit dem rechteckigen Loch in der Mitte perfekt, um eine Flasche mit Kronkorken aufzubekommen, wie 24auto.de schildert: „Wie einen normalen Öffner mit dem Loch ansetzen, nach oben drücken“ – und schon ist die Flasche geöffnet.

Praktisch für die Pause – der „versteckte“ Flaschenöffner im Auto

Der „versteckte“ Flaschenöffner eignet sich zwar nur bedingt. „Denn zum Flaschenöffnen muss sich abgeschnallt werden.“ Und auch, wenn ein Beifahrer dabei sei, heißt es weiter in dem Bericht: „Bitte nicht einfach während der Fahrt abschnallen, sondern kurz eine Parkmöglichkeit suchen und erst im Stillstand abschnallen, um den versteckten Öffner zu nutzen.“ Wer diesen Trick allerdings erst einmal in der Pause ausprobiert hat, wird feststellen: Es funktioniert ganz einfach. Wie Sie zudem Getränkehalter im Wagen ganz simpel von unliebsamen Krümeln befreien können, erfahren Sie hier. (ahu)