Bei Missachtung droht Bußgeld: Was Autofahrer über Frankreichs neues Verkehrsschild wissen müssen

Von: Maria Wendel, Simon Mones

Verwirrende Verkehrszeichen in Frankreich: „Sauf“- und Rauten-Schilder sorgen für rauchende Köpfe bei Urlaubern. Doch was bedeuten sie eigentlich?

In der Bundesrepublik Deutschland existieren diverse Verkehrsschilder, die bei zahlreichen Fahrzeuglenkern für Verwirrung sorgen. Ein Beispiel hierfür ist die Kennzeichnung einer Fahrradstraße. Aber auch im Ausland trifft man auf Verkehrsschilder, deren Dasein hierzulande Erstaunen hervorruft. Hierzu zählen die französischen „Sauf“-Schilder, die als Ergänzungsschilder unter Verbotsschildern – wie etwa „Halteverbot“, „Verkehrsverbot“ und „Einfahrverbot am Ende einer Einbahnstraße“ – zu finden sind. Ein weiteres Straßenschild im Nachbarland lässt die Köpfe von Urlaubern rauchen. Es präsentiert eine weiße Raute auf blauem Hintergrund.

Französisches Verkehrsschild mit Raute: Bedeutung

Urlauber sollten die Bedeutung dieses Verkehrsschildes in Frankreich kennen, sonst droht ein Bußgeld. © agefotostock/Imago/Légifrance (Montage)

Welche Funktion erfüllt also dieses Verkehrsschild? Es ist nicht besonders intuitiv zu erkennen. Die Lösung: Das neue Schild signalisiert, dass eine Fahrspur ausschließlich für bestimmte Verkehrsteilnehmer bestimmt ist, wie die Webseite Efahrer.com informiert. Wer die so gekennzeichnete Spur nutzen darf und wer nicht, ist eindeutig festgelegt. Die separate Spur ist zugelassen für:

Fahrgemeinschaften, also Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen – hierzu gehören auch Motorräder mit Seitenwagen

Umweltfreundliche Fahrzeuge mit einem Zero-Emission-Aufkleber, wie beispielsweise Elektroautos

Taxis (auch ohne Passagiere)

Busse und andere öffentliche Verkehrsmittel

Frankreichs ungewöhnliches Schild: Bei Missachtung droht Bußgeld

Bisher ist das neue Verkehrsschild bereits in den Städten Lyon, Grenoble und Straßburg installiert. Es soll aber zukünftig landesweit in Frankreich zum Einsatz kommen. Meistens handelt es sich um die linke Spur auf der Autobahn. Auf diese Weise sollen Verkehrsflüsse durch Ausfahrten und Überholmanöver vermieden werden. Teilweise ist die Spur jedoch nur zu bestimmten Uhrzeiten reserviert. Dies ist an einem Zusatzschild mit den Uhrzeiten erkennbar. Alternativ leuchtet das Symbol auf einem Schild über der Autobahn, wie Check24.de berichtet.

Wer das Rauten-Schild ignoriert, dem droht eine Geldstrafe von 135 Euro. Ob sich Autofahrer an die Vorschriften halten, wird durch ein spezielles Radarüberwachungssystem kontrolliert. In Lyon und Grenoble ist dieses System bereits in Betrieb und auch die Polizei überwacht die Einhaltung.

