Fußmatten im Auto reinigen: Lifehack-Video geht viral – „Das ist genial!“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Auto-Fußmatten-Reinigung der anderen Art: Mit der Massage-Pistole geht der Dreck angeblich besonders gut raus. © TikTok (@queenfirecrotch)

In den Fußmatten von Autos setzt sich Staub und Dreck oft hartnäckig fest – ein virales TikTok-Video zeigt nun, wie man ihn angeblich leicht herausbekommt.

Texas – Es mag tatsächlich Zeitgenossen geben, denen die Reinigung ihres Autos so richtig Spaß macht – für die meisten dürfte es jedoch eine Aufgabe sein, die man gerne auf die lange Bank schiebt. Doch gerade nach dem Winter sollte man auf jeden Fall den Weg in die Waschanlage antreten. Danach ist meist auch eine Innenraum-Putzaktion fällig, wobei speziell das Staubsaugen auf engem Raum oft viel Nerven kostet. Besonders in den Fußmatten hängt sich der Dreck gerne hartnäckig fest.

Eine TikTok-Nutzerin hat nun eine spezielle Lösung für das Problem entdeckt, wie 24auto.de berichtet.

In dem viralen Video der TikTok-Nutzerin kommt ein spezielles Hilfsmittel zum Einsatz: eine Massage-Pistole. Die Putz-Arbeit in dem TikTok-Video erledigt ein Mann. Er hält die Massage-Pistole auf den Teppich, der darin versteckte Schmutz scheint sich durch die Vibration des Geräts offenbar zu lösen und „schwimmt“ quasi oben auf. Schließlich kommt ein herkömmlicher Staubsauger zum Einsatz, der den „schwebenden“ Dreck einfach absaugt.