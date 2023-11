Elektroauto gebraucht kaufen: Worauf Sie achten müssen, um keine böse Überraschung zu erleben

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit einem gebrauchten Elektroauto lässt sich Geld sparen – man sollte beim Kauf aber einige Dinge beachten. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Das Angebot an gebrauchten Elektroautos wächst – sie sind eine günstigere Alternative zu Neuwagen. Doch beim Kauf sollte man einige Dinge beachten.

Die Entscheidung zwischen Verbrenner und Elektroauto ist für viele Autokäufer eine Herausforderung. Während die Reichweite von Elektroautos in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, spielen auch Faktoren wie Ladeinfrastruktur, Ladedauer und vor allem der Preis eine entscheidende Rolle. Gebrauchte Elektroautos könnten eine kostengünstige Alternative sein, doch es gibt einige Dinge, die man beachten sollte.

Einige Autobauer wie Tesla und Volkswagen haben günstige Einstiegsmodelle angekündigt, doch bis diese auf den Markt kommen, könnte es noch einige Zeit dauern. In der Zwischenzeit wächst laut ADAC das Angebot an gebrauchten Elektroautos. Doch was sollte man beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos beachten und welche Fallstricke gibt es? Erfahren Sie mehr über den Kauf von gebrauchten Elektroautos auf 24auto.de.



