Autofahren bei tiefstehender Sonne, es droht Gefahr

Wenn die Sonne tief steht, dann wird Autofahren gefährlich. Experten des ADAC sagen, dass Autofahren bei tiefstehender Sonne gefährlicher ist, als bei Nebel.

Einige Autofahrerinnen und Autofahrer unterschätzen die Gefahr durch tiefstehende Sonne. Die Blendung kann besonders auf Kuppen, in Kurven oder vor oder nach Unterführungen oder Tunnel gefährlich sein. Das Tückische: Durch Blendung sehen Autofahrerinnen und Autofahrer andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer viel schlechter. Auch Ampeln oder andere Straßenschilder werden oft nicht rechtzeitig erkannt. Besonders groß ist die Gefahr immer dann, wenn die Sonne auf oder unter geht, also in den frühen Morgenstunden oder am Abend – quasi mitten im Berufsverkehr.

Autofahren bei tiefstehender Sonne: Das hilft gegen Blendung

Wischwasser regelmäßig auffüllen: Achten Sie darauf, dass der Tank für das Wischwasser immer voll ist, sodass Sie bei Bedarf die Frontscheibe reinigen können. Haben Sie auch immer ein Tuch im Auto, um die Innenseite der Scheibe zu reinigen. Ihre Scheiben sollten immer sauber sein, das minimiert die Blendung.

Scheibenwischer: Ziehen die Wischblätter Schlieren auf der Scheibe, ist es höchste Zeit, die Wischblätter auszutauschen. So verbessern Sie die Sicht, aber schützen auch langfristig die Scheibe. Denn kaputte Wischblätter können auch die Scheibe zerkratzen.

Sonnenbrille: Nutzen Sie während der Fahrt eine Sonnenbrille. Diese sollten Sie vor der Fahrt kurz reinigen. Bei Kauf der Sonnenbrille können Sie auch darauf achten, dass Sie eine Brille mit entspiegelten Gläsern kaufen. Die reduzieren irritierende Lichtreflexe. Dadurch wird eine Blendung reduziert und die Umgebung zusätzlich ein bisschen abgedunkelt.

Tiefstehende Sonne: So sollten Sie sich bei Fahren verhalten

Angepasste Geschwindigkeit: Passen Sie unbedingt Ihre Geschwindigkeit an. Wenn Sie 50 km/h fahren, dann legen Sie in einer Sekunde rund 14 Meter zurück. Das bedeutet, dass Sie mindestens 14 Meter im Blindflug fahren – denn, wenn Sie geblendet werden, braucht das Auge etwas Zeit, bis es wieder „scharf gestellt“ ist.

Vorausschauendes Fahren: Halten Sie genügend Abstand ein und denken Sie für andere mit. Alle können geblendet werden und unter Umständen reagieren Autofahrerinnen und Autofahrer dann damit, dass sie abbremsen. Denken Sie auch daran, das Fahr- oder Abblendlicht einzuschalten, so sorgen Sie dafür, dass Sie bei Gegenverkehr besser gesehen werden.

Tiefstehende Sonne: Keine Ausrede für mögliche Strafen

Wenn Sie durch tiefstehender Sonne Verkehrsschilder oder eine rote Ampel übersehen, dann wird das geahndet. Laut Ergo Versicherungen gilt beispielsweise das Überfahren einer roten Ampel als grob fahrlässiger Verstoß. Wenn die Ampel schon länger eine Sekunde auf rot stand, dann droht ein Fahrverbot von einem Monat. Auch bei Unfällen kann eine Teilschuld drohen, wenn Sie das Fahrverhalten nicht an die Sicht angepasst haben. Dafür müssen Sie übrigens nicht einmal die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. (cbl)