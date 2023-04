Gehalt bei BMW: Wie viel man dort verdient

Seit über einem Jahrhundert laufen bei BMW tagtäglich Fahrzeuge vom Band. Der bayerische Autohersteller lockt dabei mit attraktiven Bezahlungen.

Die Bayerischen Motoren Werke, kurz BMW, sind ein absolutes Traditionsunternehmen in Deutschland. Bereits 1916 wurden am Hauptstandort München die ersten Fahrzeuge hergestellt. Nach einigen Höhen und Tiefen in der Geschichte des Konzerns ist BMW heute einer der gefragtesten Automobilhersteller der Welt. Legendär wurde BMW unter anderem durch die Entwicklung des Sechszylindermotors, der durch seine Massentauglichkeit Automobilgeschichte schrieb.

In Zeiten der Klimakrise muss aber auch bei BMW umgedacht werden, um auf einem Markt, der durch E-Autohersteller wie Tesla nachhaltig verändert wurde, weiterhin bestehen zu können. Eigentlich schienen die Mitarbeiter bei BMW bisher immer recht zufrieden mit ihrem Arbeitgeber zu sein, denn das Unternehmen zahlte bekanntermaßen gute Gehälter. Derzeit steckt die deutsche Automobilindustrie allerdings in einer Krise: Steigende Energiepreise, Materialmangel und Inflation machen den historisch erfolgreichen Konzernen zu schaffen und könnten sich zukünftig auch auf die Arbeitsbedingungen bei BMW auswirken.

Gehalt bei BMW: So viel zahlt der bayerische Autobauer

Eine Anstellung bei BMW ist wohl für viele Auto-Fans ein echter Traum, denn das Unternehmen besticht seit jeher nicht nur mit hervorragenden Fahrzeugen, sondern auch mit attraktiven Gehältern. Dank des geltenden Tarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie muss sich BMW von Haus aus an bestimmte Vorgaben in Sachen Entlohnung halten, doch der Automobilkonzern schneidet im Branchenvergleich meist besonders gut ab.

Produktion am Band im BMW-Werk München

KFZ-Mechatroniker beispielsweise erhalten bei BMW ein durchschnittliches Jahresgehalt von 36.400 Euro brutto, Facharbeiter in der Produktion können sogar mit circa 42.100 Euro rechnen. Softwareentwickler und Ingenieure dagegen verdienen zwischen 77.200 Euro und 88.900 Euro brutto im Jahr. Als Teamleiter beträgt das Jahresgehalt in etwa stolze 114.500 Euro brutto und sogar Praktikanten werden mit 17.300 Euro brutto entlohnt. Spitzenverdiener sind wenig überraschend die Top-Manager bei BMW, die jährlich mit mehreren Millionen nach Hause gehen. Wer sich für einen Job bei dem bayerischen Autobauer interessiert, kann Berichten zufolge mit einem durchschnittlichen Brutto-Gehalt zwischen 2.399 Euro und 5.819 Euro rechnen.

Gehalt bei BMW: Die Mitarbeiter scheinen zufrieden mit ihren Jobs

Mit seinen Gehältern liegt BMW bereits über dem Branchendurchschnitt. Doch für die Mitarbeiter bleibt es nicht bei den monatlichen Gehaltszahlungen: Regelmäßig wird außerdem eine Leistungszulage von etwa 14 Prozent ausgezahlt. Durch den IG-Metall-Tarifvertrag ist außerdem ein Urlaubsgeld von 69 Prozent eines Monatsgehalts vorgesehen. Angestellte bei BMW können jährlich also mit etwa 13,7 Monatsgehältern rechnen, die darüber hinaus mit einer Erfolgsbeteiligung aufgestockt werden. Je nach Tarifstufe betrug diese Erfolgsbeteiligung im Jahr 2019 beispielsweise zwischen 9.175 und 15.700 Euro.

Kein Wunder also, dass BMW auf Bewertungswebseiten wie „Kununu“ ziemlich gut abschneidet. 79 Prozent der Kommentatoren befinden ihr Gehalt bei BMW für „gut“ — andere Automobilhersteller schneiden hier viel schlechter ab. In Sachen Firmenkultur zogen die meisten Rezensenten ebenfalls ein positives Resümee. Die Stimmung im Unternehmen sei ausgeglichen zwischen traditionell und modern, auch die Arbeitsbedingungen werden als angenehm beschrieben. Im Branchendurchschnitt ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter laut „Kununu“ deshalb 11 Prozent höher als bei anderen Autobauern.

Gehalt bei BMW: Wie wird sich die Krise in der Automobilindustrie auswirken?

Den Mitarbeitern bei BMW scheint es den Online-Bewertungen zufolge ziemlich gut zu gehen. Doch möglicherweise könnte sich das in Zukunft ändern. Denn obwohl der bayerische Automobilkonzern seit Jahrzehnten beeindruckende Gewinne einfährt, ist auch er nicht von der derzeitigen Krise ausgenommen. Werden sich die steigenden Energiepreise, der Mangel an Baumaterial und die anhaltende Inflation also demnächst auch bei BMW bemerkbar machen? Momentan sieht es noch nicht danach aus. Denn zuletzt belohnte der Autobauer seine Belegschaft erneut mit beeindruckenden Boni.

Ende 2022 erhielten die Angestellten bei BMW zunächst das traditionelle Weihnachtsgeld und schon kurz darauf wurde bereits die nächste Sonderleistung ausgezahlt: 1.500 Euro steuerfrei bekamen die Mitarbeiter des Unternehmens als sogenannte Inflationsausgleichsprämie. Diese wurde zuvor im geltenden Tarifvertrag festgelegt und war somit streng genommen keine Idee von BMW selbst. Im vergangenen Jahr ließ sich der Konzern allerdings zweifelsfrei nicht lumpen: Zuletzt im Juli schüttete BMW beispielsweise eine Erfolgsbeteiligung an seine Mitarbeiter aus, die je nach Entgeltgruppe mehrere tausend Euro betrug. Seinen Ruf als attraktiver Arbeitgeber hat BMW also mehr als verdient.