Wetter und Vandalen: Die häufigsten Schäden für die Auto-Versicherung

Von: Marcus Efler

Vom Glasbruch bis zum Marderschaden kann dem Auto einiges zustoßen. Gut, wenn es ordentlich versichert ist. Das sind die häufigsten Schäden für die Assekuranzen.

Wenn es heftig hagelt, und die Nachrichten darüber berichten, fällt es dem Autofahrer wieder ein: Wie gut, dass ich eine Versicherung habe. Tatsächlich übernimmt die Teilkasko in der Regel die Unwetterschäden, und diese waren auch für die letzte deutliche Tariferhöhung verantwortlich.

Spektakulär, aber eher selten: Unwetter-Schaden am Auto. © Jens Büttner/dpa

Doch bei der Anzahl der gemeldeten Schäden spielen die Wetter-Kapriolen gar nicht mal die Hauptrolle – das ist mit 70 Prozent in bei der Teilkasko-Abdeckung nämlich Glasbruch. Sturm und Hagel folgen mit überraschend niedrigen vier Prozent erst auf Platz drei, wie der Leasing- und Flottenmanagement-Anbieter Leaseplan festgestellt hat. Häufigster Vollkasko-Schaden wiederum ist Vandalismus, wie 24auto.de berichtet.

Die häufigsten Schäden für die Auto-Versicherung: Glasbruch weit vorn

Das sind die häufigsten Schäden für Kfz-Versicherungen (Quelle: Leaseplan)

Teilkasko-Schaden Anteil Vollkasko-Schaden Anteil 1. Glasbruch 70 Prozent 1. Vandalismus 30 Prozent 2. Park- und Rangierunfälle 28 Prozent 2. Marderschäden 10 Prozent 3. Sturm- und Hagelschäden 4 Prozent 3. Kollisionen 6 Prozent

Bemerkenswert ist, dass Diebstahl in den Top drei der Teilkasko-Schäden nicht auftaucht. Offenbar sind moderne Wegfahrsperren so effizient, dass Autoklau kein sehr große Problem mehr darstellt – obwohl es ihn natürlich noch gibt.

Übrigens können Autofahrer einiges tun, um die Wahrscheinlichkeit und die Kosten der Schäden zu begrenzen. So gibt es durchaus einige Tipps gegen die Beißwut von Mardern. Auch bei Extrem-Wetter können Autofahrer durch richtiges Verhalten manche Beschädigung am Auto verhindern. Und bei manchem Blech- oder Glasschaden kann Smart Repair den Aufwand und die Aufenthaltsdauer in der Werkstatt reduzieren.