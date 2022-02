Gordon Murray T.33: Extremer Preis – und trotzdem schon ausverkauft

Von: Sebastian Oppenheimer

Kein Schnäppchen: Trotz des exorbitanten Preises sind alle 100 Exemplare des Gordon Murray T.33 ausverkauft. © Gordon Murray Automotive

Nur 100 Exemplare werden gebaut und der Preis ist exorbitant – dennoch ist der Supersportwagen Gordon Murray T.33 bereits ausverkauft.

Shalford (Großbritannien) – Es gibt inzwischen kaum eine Automarke, die noch nicht rein elektrische Fahrzeuge oder zumindest Plug-in-Hybriden im Angebot hat. Gleichzeitig sinkt seit vielen Jahren bei fast allen Herstellern die Zahl der Zylinder in ihren Verbrennungsmotoren – das wohlbekannte „Downsizing“. Und vermutlich ist es die Angst vor dem Aussterben von vielzylindrigen Motoren, die in letzter Zeit einen regelrechten Hype um Supersportwagen ausgelöst hat: So ist nicht nur der mit 16 Zylindern ausgestattete Bugatti Chiron ausverkauft, sondern auch der Lamborghini Aventador mit purem V12-Motor. Und wer nun bereits auf einen Gordon Murray T.33 gespart hat, muss an dieser Stelle enttäuscht werden – auch dieser V12-Bolide ist bereits nicht mehr verfügbar.

Der Dreisitzer T.33 ist unterhalb des Gordon Murray T.50 (auch auf 100 Exemplare limitiert, ebenfalls bereits ausverkauft) platziert, wird aber auch von einem V12-Saugmotor befeuert und ist mit einem Preis von 1,65 Millionen Euro (ohne Steuern) auch nicht unbedingt günstig. Der 3,9-Liter-V12-Saugmotor im T.33 leistet 615 PS und wird mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert – optional ist auch ein automatisiertes Getriebe mit Lenkrad-Schaltpaddeln erhältlich. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.