Grünpfeil an der roten Ampel: Diesen Fehler machen viele Autofahrer

Der grüne Abbiegepfeil erlaubt Autofahrern, trotz roter Ampel rechts abzubiegen – doch eine wichtig Regel muss dabei beachtet werden.

Jeder Autofahrer kennt den grünen Abbiegepfeil an Ampeln. Doch längst nicht jeder befolgt die Verkehrsregel, die dahinter steckt. Das ist zum einen gefährlich – und zum anderen muss man bei einem Fehler mit einem hohen Bußgeld* rechnen.

Das Grundprinzip des Grünpfeils klar. Wenn die Ampel rot ist, darf ich als Autofahrer rechts abbiegen, sofern keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Dennoch gelten dabei einige Regeln, die viele Autofahrer schlicht nicht kennen. Diese sind:

Seit April 2020 – mit der Einführung der StVO-Novelle* und den neuen Verkehrsregeln – gibt es übrigens auch den Grünpfeil für Fahrradfahrer.

Wer noch nie in den USA war, der wird vermutlich nicht wissen, dass dort in fast jedem Staat Autofahrer generell an roten Ampeln rechts abbiegen dürfen – sofern keine Fußgänger oder sonstige Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert werden. Einen Grünpfeil benötigt es dafür nicht.