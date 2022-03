Hai an Bord! Darum findet sich dieses Easter Egg in jedem Opel

Von: Marcus Efler

Gut versteckt: Im neuen Opel Astra ist der Hai (je nach Ausstattung) etwa in der Ablage in der Mittelkonsole zu finden. © Andreas Liebschner/Opel

Der schwarze Hai ist los: Nicht mal alle Opel-Fahrer wissen, dass in jedem Auto der Rüsselsheimer ein Raubfisch mitfährt. Auch im neuen Astra schwimmt er.

Rüsselsheim – Mit immer wiederkehrenden Design-Merkmalen versuchen Autohersteller, ihren Modellen einen unverwechselbaren Charakter zu verleihen. Eines der bekanntesten ist sicher die Niere an der Front von BMW-Modellen, die mittlerweile überaus wuchtig auftrumpft. Deutlich dezenter geht ein anderer Autohersteller vor: Opel. Seit nunmehr 16 Jahren achten die Interieur-Designer nämlich darauf, dass sie irgendwo im Innenraum das kleine Bild eines Hai platzieren, wie 24auto.de berichtet.

Mal im Handschuhfach, mal in einer Ablage, mal irgendwo im Fußraum, manchmal sogar je nach Ausstattung an unterschiedlichen Stellen: Der (meist) schwarze Hai muss mit. Begonnen hatte die Marotte, als Opel-Designer Dietmar Finger Entwürfe für die Seitenwand des Handschuhfachs im Opel Corsa D (2006 bis 2014) zeichnete. Und zwar am Wochenende im Homeoffice, wo ihm sein Sohn über die Schulter schaute. Dem fielen die zur Stabilisierung gedachten Querrippen auf: „Papa, warum zeichnest Du nicht direkt einen Hai“, fragte er. Das ließ sich der Hobbytaucher nicht zweimal sagen, und gestaltete die wichtigen Linien im Raubfisch-Look. Die gefielen seinem Chef am Montag ebenfalls, und seitdem ist der Hai für jedes neue Modell gesetzt. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA