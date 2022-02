Honda Accord sich legt mit Ford Raptor an – mit dramatischem Ende

Teilen

In den USA hat sich ein Honda Accord mit einem Ford Raptor angelegt – mit dramatischen Folgen. (Symbolbild) © Honda

In den USA hat sich der Fahrer eines Honda Accords mit einem Ford Raptor angelegt. Ein YouTube-Video zeigt das dramatische Ende.

Bear Mountain (USA) – Es ist eine Situation, die so wohl täglich mehrfach passiert: Man fährt auf der linken Spur und hält sich brav an das Tempolimit. Von hinten kommt ein Auto an, das deutlich schneller ist und das auch per Lichthupe kundtut. Die meisten Autofahrer setzen in dieser Situation den Blinker und ziehen rechts rüber und lassen den Raser durch.

24auto.de verrät, wie dramatisch das Duell zwischen dem Honda Accord und dem Ford Raptor geendet ist.

Aber eben nicht alle, wie zwei Videos zeigt, die auf dem Palisades Parkway im US-Bundesstaat New York entstanden sind. Darin zusehen ist eine Auseinandersetzung zwischen einem Ford F-150 Raptor und einem Honda Accord. Aufgenommen wurde die Situation mit einer Dashcam und einem Smartphone. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA