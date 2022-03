Honda blockiert vier Parkplätze – Autofahrer hinterlässt fiesen Zettel

Von: Simon Mones

Teilen

Im US-Bundesstaat Connecticut hat ein Honda-Fahrer einen fiesen Zettel erhalten. Grund: seine nicht vorhandenen Einparkkünste.

Connecticut – Wer in einer Großstadt wie Frankfurt, München, Hamburg oder Berlin einen Parkplatz sucht, der steuert vermutlich gleich eines der vielen Parkhäuser an. Dort lässt sich in der Regel einfacher eine Abstellmöglichkeit für das Auto finden. Zudem spart man im besten Fall noch Sprit, den man auf der lästigen Parkplatzsuche verfahren hätte. Bei den aktuell extrem hohen Preisen für Diesel und Benzin sicherlich auch ein Vorteil.

Um so ärgerlicher ist es, wenn man sieht, wie rücksichtslos mancher Autofahrer sein Fahrzeug abstellt. Nicht selten stehen die Autos dabei ohne Genehmigung auf Behindertenparkplätzen oder stehen einfach auf dem Gehweg. Manchmal blockieren sie auch gleich zwei Parkplätze.

Honda blockiert vier Parkplätze – Autofahrer hinterlässt fiesen Zettel

Ein Autofahrer aus dem US-Bundesstaat Connecticut hat dem ganzen nun aber die Krone aufgesetzt, wie ein Video von Gabe Kucharski auf der Social-Media-Plattform TikTok zeigt. Darin ist ein Honda zu sehen, der in einem Parkhaus auf gleich vier Parkplätzen steht, wie 24auto.de berichtet.

Diesen Zettel hinterließ Gabe Kucharski dem Honda-Fahrer. © TikTok (Gabe Kucharski)

Auf der Fahrerseite klebt ein fieser Zettel am Fenster, auf dem steht: „Die Art und Weise, wie du einparkst, bringt mich dazu, mir zu wünschen, dass dein Vater einen Rückzieher gemacht hätte. Lernen, wie man parkt!“ Im Hintergrund hört man zudem eine Stimme, die den Zettel vorliest. (Frau findet Zettel an Windschutzscheibe – „Parken Sie nicht in unserer Straße“)

Honda blockiert vier Parkplätze – Kritik findet auf TikTok Zuspruch

Zunächst macht es den Eindruck, dass es sich bei dem Mann – der sich auch im Fenster spiegelt – um den Besitzer des Hondas handelt. Immerhin sagt er: „Verdammt, vier Plätze blockiert. Ich frage mich, wer das geschrieben hat.“ Die Auflösung liefert er nur wenige Sekunden später selbst, anhand des Post-it-Blocks in seiner Hand.

Lesen Sie auch „Wollen uns klar positionieren“: Edeka nimmt Wodka aus Sortiment - Kritik ist groß Ein Edeka in Franken verbannt russische Artikel aus dem Sortiment: Der Markt wolle sich im Ukraine-Krieg klar positionieren. Im Netz sind sehen die Menschen die Aktion eher kritisch. „Wollen uns klar positionieren“: Edeka nimmt Wodka aus Sortiment - Kritik ist groß „Hab den Kassenzettel auch noch“ - Kaufland-Kunde hat kuriose Umtausch-Bitte nach 27 Jahren Der Umtausch einer gekauften Ware ist seit vielen Jahren Gang und Gebe in deutschen Supermärkten. Ein Kaufland-Kunde sorgt mit einer kuriosen Anfrage für Gelächter auf Twitter. „Hab den Kassenzettel auch noch“ - Kaufland-Kunde hat kuriose Umtausch-Bitte nach 27 Jahren

Dieser hat die gleiche Farbe wie der Zettel am Auto. Zudem hat er noch den Kugelschreiber in der Hand. Kucharski ist also die Person, die den Zettel an den Honda geklebt hat. Doch auch andere Autofahrer ziehen mit ihren Parkkünsten die Wut ihrer Mitmenschen auf sich. Daher wundert es auch nicht, dass Kucharski in den Kommentaren unter dem Video viel Zuspruch für seine Kritik an den Parkfähigkeiten des Honda-Fahrers bekommt:

„Wissen die Leute nicht, dass jeder eine unbegrenzte Anzahl von Versuchen hat, um zu parken? Man kann es ja nochmal versuchen.“

„Eine Menge Leute in den Kommentaren outen sich als Leute, die nicht einparken können, selbst wenn es um ihr Leben ginge.“

„Die Sache ist die, wenn Leute auf einem leeren Parkplatz nicht richtig einparken können, ist es wahrscheinlich, dass sie überhaupt nicht richtig einparken können.“

„Aus diesem Grund habe ich Haftnotizen in meinem Auto.“

„Immer die Leute mit den kleinen Autos.“

*24auto.de ist ein Angebot von IPPENN.MEDIA