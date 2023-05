Überholvorgang per Hupe ankündigen: Darf man das?

Hupen im Auto: Eigentlich ist es nur in zwei Situationen erlaubt. (Symbolbild) © YAY Images/Imago

Gerade, wenn Autofahrer gereizt sind, wird schnell mal gehupt. Dabei ist der Einsatz eigentlich nur in zwei Situationen erlaubt.

In manchen Ländern wird mehr gehupt – in anderen tendenziell eher weniger. Je mehr gehupt wird, desto mehr fällt auch auf, wie unterschiedlich Hupen klingen können. Auch hierzulande wandert die Hand bei dem ein oder anderen ziemlich schnell Richtung Hupe. Doch eigentlich ist die Betätigung der Hupe nur in zwei Fällen erlaubt, wie 24auto.de erklärt.

Offiziell hupen darf man der StVO zufolge, wenn man sich oder Andere gefährdet sieht. Demzufolge wäre es also erlaubt zu hupen, wenn plötzlich ein Fußgänger auf die Straße läuft. Ebenfalls erlaubt ist Hupen tatsächlich aber auch, um außerorts einen Überholvorgang anzukündigen. Fraglich ist allerdings, ob das nicht in vielen Fällen zu Verwirrung führt, weil es im Alltag relativ selten gemacht wird.