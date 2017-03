Infiniti München baut um und Sie sparen bis zu 19.110,- €*!

Huber Premium Cars: Ihr Infiniti-Partner in München.

Seit 2016 ist die Firma Huber Premium Cars mit den Standorten in München und Eggenfelden Ihr exklusiver Partner für die Premium-Marke Infiniti in Bayern.

Am Stützpunkt in München an der Wasserburger Landstraße steht nun ein großer Umbau kurz bevor, um den Kunden und Interessenten ein der Premium-Marke Infiniti angemessenes, exklusives Autohaus bieten zu können.

Aus diesem Grund muss das Lager nun geräumt werden, es warten einzigartige Angebote, die so nicht wieder kommen werden:

25x Q30 mit bis zu 12.670,- € Lagerräumungs-Rabatt* verfügbar

6x Q50 mit bis zu 19.110,- € Lagerräumungs-Rabatt* verfügbar

1x Q60 mit 10.860,- € Lagerräumungs-Rabatt* verfügbar

15x QX70 mit 17.350,- € Lagerräumungs-Rabatt* verfügbar

Hier finden Sie alle Aktionsfahrzeuge im Überblick

Infiniti Q30: Markantes Platzwunder

Mit Dieselmotoren von 109 PS bis 170 PS und Benzinmotoren von 122 PS bis 211 PS werden alle Wünsche bezüglich der Leistung erfüllt. Aber auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Der Q30 wurde beim Euro NCAP Crashtest 2015 mit 5 Sternen als „Best Small Family Car“ ausgezeichnet. Der Q30 ist ein Platzwunder: die Knie- und Kopffreiheit sowie der Kofferraum verfügen über überraschend viel Raum, das zeigt auch das Kofferduell von Radio Trausnitz aus diesem Sommer.

Der Infiniti Q30 ist definitiv eine Alternative zu den bekannten Marken, egal ob für den sportlichen Single oder für die junge Familie. Und eines steht auf jeden Fall fest: Mit dem Infiniti Q30 hebt man sich deutlich vom allgemeinen Straßenbild ab.

Q30: Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert 6,0-3,9, CO2-Emissionen: kombiniert 138,0-103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse C-A+.

Mehr Informationen zum Modell finden Sie auf der Homepage.

Informationen zum Q50: Erhöhen Sie die Leistung und Ihr Potential

Sie haben die Wahl aus vier fortschrittlichen Motoren, darunter unser 3,0-Liter-V6-Twin-Turbo-Motor** für atemberaubende Fahrleistung. Dieser zukunftsweisende 3,0-Liter-V6-Twin-Turbo-Motor bietet innovative Technologien wie einen wassergekühlten Ladeluftkühler, fortschrittliche elektronische Ventilsteuerung und einen Turbinendrehzahlsensor für eine schnellere Reaktion bei höheren Geschwindigkeiten.

Die neue dynamische digitale Fahrwerksabstimmung (Dynamic Digital Suspension)** überwacht die entscheidenden Funktionen, passt die Aufhängung kontinuierlich an und sorgt so für ein geschmeidiges Fahrverhalten und ein sicheres Handling in Kurven.** Die großen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen** tragen nicht nur zu den sportlichen Proportionen des Q50 bei, sondern sorgen auch für ein noch agileres Fahrwerk. Die leichte Konstruktion verringert das ungefederte Gewicht und ermöglicht ein schnelleres Einlenken.

Q50 3.0t AT: Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 13,3, außerorts 6,7, kombiniert 9,1, CO2-Emissionen: kombiniert 206,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse E.

Mehr Informationen zum Modell finden Sie auf der Homepage.

Infiniti Q60: Auf Leistung ausgelegt

Große 19-Zoll-Leichtmetallfelgen** lassen keine Zweifel an Ihren Absichten. Rote Sportbremsen, die Bremssättel** mit gegenüberliegenden Kolben aufweisen, senden eine klare optische Botschaft: Der neue Q60 ist ganz auf Leistung ausgelegt. Optisch inspirierte LED-Scheinwerfer sorgen für ein provokatives Antlitz, die sichelförmig gestaltete C-Säule streckt sich nach vorne und akzentuiert mit ihrer Dynamik das Außendesign.

Der neue V6-Twin-Turbo baut schnell Drehmoment auf, beschleunigt prompt und vermittelt das Gefühl grenzenloser Kraft. Direkteinspritzung, wassergekühltes Luftladesystem, ein Turbodrehzahlsensor und ein fortschrittliches Turbinenschaufeldesign sorgen für eine schnellere Reaktion und eine höhere Leistungsspitze.**

Q60 3.0t AT: Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 13,3, außerorts 7,1, kombiniert 9,4, CO2-Emissionen: kombiniert 210,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse E.

Mehr Informationen zum Modell finden Sie auf der Homepage.

Infiniti QX70: Der Original-Sport-Crossover

Ein kühnes Design auf der Basis eines Sportlimousinen-Fahrwerks. Große 21-Zoll-Leichtmetallfelgen** runden nicht nur die muskulösen Proportionen des QX70 ab, sondern sind auch auf ein reaktionsschnelleres Handling ausgelegt. Die leichte Konstruktion verringert das ungefederte Gewicht und trägt dazu bei, ein schnelleres Einfahren in Kurven zu ermöglichen.**

5,0-LITER-V8-MOTOR: Seine Kraft ist wie ein reißender Fluss: nicht zu bändigen. Bereits das kleinste Spiel mit dem Gaspedal macht Ihnen gewaltige 287 kW mit einem Drehmoment von 500 Nm untertan. Mit seiner variablen Ventilsteuerung (VVEL® – Variable Valve Event and Lift) bietet dieser V8 eine mitreißende Direktheit. Und dennoch: Beschleunigung ist nur ein Baustein. Seine Kraft fühlt sich grenzenlos an.

QX70 5.0t: Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 19,2, außerorts 10,2, kombiniert 13,5, CO2-Emissionen: kombiniert 316,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse G.

Mehr Informationen zum Modell finden Sie auf der Homepage.

Was ist Infiniti?

Das ist die 1989 gegründete Edelmarke des japanischen Herstellers Nissan. Einigen bestimmt aus der Formel 1 bekannt als langjähriger technischer Partner von Red Bull Racing. In einigen Ländern wie z.B. den USA und Russland ist Infiniti als Premium-Marke bereits etabliert und kann auf beachtliche Verkaufszahlen zurückblicken. In Deutschland befindet sich aktuell das Händlernetz im Aufbau.

Die Fahrzeuge von Infiniti scheren sich nicht um Konventionen und bringen neuen Schwung in das Premium-Segment. Die Produktpalette umfasst mittlerweile Kompaktmodelle, Limousinen, Sport Coupés und Crossover.

Die Infiniti-Produktpalette Zur Fotostrecke

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert 13,5-3,9; CO2-Emissionen: kombiniert 316,0-103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse G-A+. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Gültig bis Widerruf, Stand: 08.03.17.

Wer ist Huber Premium Cars?

Das Familienunternehmen Huber zählt seit über 50 Jahren im Raum Wasserburg am Inn zu den führenden Anbietern für Automobile und Motorräder. Mit 19 Standorten in Südostbayern ist das Unternehmen zudem der größte Nissan Händler in Deutschland sowie High Performance Center für den Sportwagen Nissan GT-R. Mehr Informationen finden Sie auch unter www.huber-premium.cars.de.

Neben den beiden neu entstandenen Infiniti Centern in München und Eggenfelden umfasst das Händlernetz auch noch 5 zusätzliche Service-Stückpunkte:

Gesamtverbrauch l/100 km: kombiniert 13,5-3,9; CO2-Emissionen: kombiniert 316,0-103,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse G-A+. Abb. zeigen Sonderausstattungen. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Gültig bis Widerruf, Stand: 08.03.17.



*Preisvorteil gegenüber unserem Normalpreis für ein nichtzugelassenes Neufahrzeug, abhängig vom Modell.

**Verfügbar für ausgewählte Modelle, u.U. gegen Aufpreis.