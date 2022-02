Jaguar F-Pace SVR im Test: So schlägt sich das Power-SUV im Alltag

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Jaguar F-Pace SVR tritt mit 405 KW / 550 PS gegen die deutsche Konkurrenz an. © Jaguar

Der Jaguar F-Pace SVR tritt mit 405 KW/550 PS gegen die deutsche Konkurrenz an. Kraft ist also genug vorhanden, aber wie sieht es mit der Alltagstauglichkeit aus?

Coventry – Der Jaguar F-Pace ist nichts für Fans des absoluten und kompromisslosen Understatements. Auch wenn die Auspuffanlage nicht den effektheischenden Klang eines Mercedes-AMG-Modells hat, verleiht es dem Jaguar F-Pace SVR dennoch eine akustische Präsenz, die das 405 KW/550 PS starke Sport-SUV von den anderen Verkehrsteilnehmer unterscheidet. Fein dosiert signalisiert der Jaguar eindeutig: Ich könnte, wenn ich wollte. Das ändert sich, wenn man die Klappen der Abgasanlage öffnet und der V8-Motor seine Klang-Sinfonie ungestört vorführen darf. Dennoch wird der britische Gentleman nie über Gebühr anmaßend laut. Die Optik mit den großen Lufteinlässen in der Frontschürze, den Nüstern in der Motorhaube und den vier mächtigen Trompeten am Heck verdeutlicht, dass hier kein Standard-Jaguar unterwegs ist, sondern eher ein potenter.

Bewegt man das sportliche SUV, merkt man schnell, dass das Ansinnen, ein 2.133 Kilogramm schweres hochbeiniges Vehikel dynamisch zu machen, bei der Fahrwerksabstimmung Kompromisse beim Komfort nach sich zieht. Der F-Pace SVR ist nicht unnachgiebig und brutal straff, aber teilt den Passagieren schon eindeutig mit, wenn die Straßenverhältnisse nicht die besten sind. Das verstärkt sich bei den sportlichen Fahrmodi. Wir waren mit den 21 Zoll-Pneus und Mischbereifung unterwegs (vorne: 265/45 R21, hinten: 295/40 R21) und wollten keinesfalls weniger Flankenhöhe unter unseren Bandscheiben haben. Deswegen raten wir von 22 Zöllern ab, die zudem noch 1.100 Euro Aufpreis kosten. Pferdefans wird freuen, dass der F-Pace SVR eine Anhängelast von 2,4 Tonnen ziehen kann.

