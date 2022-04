Jean Pierre Kraemer meldet sich mit Gesundheits-Update von Mallorca

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer kämpft aktuell mit gesundheitlichen Problemen. Nun hat er sich von Mallorca aus zu Wort gemeldet.

Dortmund/Palma de Mallorca – Das Leben des Dortmunder Tuners Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) ist ein ständiges gesundheitliches Auf- und Ab: Aus seinem Kampf mit seiner Depression macht er kein Geheimnis, seine Probleme sprach er schon vor längerer Zeit in einem emotionalen Video an. Doch spätestens seit er mit seiner Freundin zusammen ist, die er bereits auf seinem YouTube-Kanal JP Performance vorstellte, schien es bergauf zu gehen. Immer wieder berichtete er davon, dass es ihm so gut wie schon lange nicht gehe. Doch dann der Rückschlag: Der Tuner berichtete davon, dass es ihm wieder sehr schlecht gehe. Nun hat sich Jean Pierre Kraemer auf Instagram gemeldet – und zwar von der Insel Mallorca, wie 24auto.de berichtet.

Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer hat sich nun per Instagram von Mallorca aus zu Wort gemeldet. © Instgram (jeanpierrekraemer)

Erst kürzlich hatte es überraschende – aber dafür ziemlich gute – Nachrichten für alle Fans von Jean Pierre Kraemer und seinem Ex-TV- und Geschäftspartner Sidney Hoffmann gegeben: Über YouTube hatten die beiden nämlich Kontakt zueinander aufgenommen und planen nun, sich zu treffen. Das wäre eine echte Sensation, denn zuletzt herrschte Funkstille zwischen den beiden. JP Kraemer hatte sich auch noch vor nicht allzu langer Zeit nicht gerade schmeichelhaft über Sidney Hoffmann geäußert. Doch vielleicht kann Jean Pierre Kraemer gerade in seiner jetzigen Situation Unterstützung vom Ex-Kompagnion gebrauchen.

Jean Pierre Kraemer: „Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr schlecht“

Nun meldete sich Jean Pierre Kraemer jedenfalls in einer Insta-Story von Mallorca aus. „Ihr habt ja mitbekommen, dass ich ein bisschen Pause gemacht habe“, sagt der Tuner und meint damit vermutlich seine verminderte Aktivität auf Instagram. „Ich habe auch nicht viel gearbeitet.“ Er wisse, dass er sich so eine Auszeit nehmen könne, doch wolle er seine Fans auf dem neuesten Stand halten und ihnen mitteilen „wie es so aussieht“. Und dann berichtet er von seinem wechselhaften Gesundheitszustand. „Die letzten Tage waren wirklich sehr, sehr schlecht wieder“, berichtet der 41-Jährige. „Jetzt ist es wieder besser.“

Jean Pierre Kraemer („JP“) Beruf Autotuner, Gastronom, YouTuber, Museumsbetreiber Firmen JP Performance, Big Boost Burger (beide in Dortmund) Geburtstag 12. September 1980 (Alter: 41) Geburtsort Plettenberg (Nordrhein-Westfalen) Schule Gesamtschule Gartenstadt Buch Ich bin Jean Pierre und angstgetrieben Fernsehsendungen Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott, Turbo – Das Automagazin, 2 Profis für 4 Räder, JP Kraemer – Alles Auto

Jean Pierre Kraemer: „Ich geb‘ echt Gas und ändere sehr, sehr viel“

Jedenfalls wolle er sich bei seinen Fans „für jeden einzelnen Kommentar“ bedanken. In einem emotionalen Video hatte er sie kürzlich um Unterstützung bei der Bekämpfung seiner Depression gebeten. Er lese sehr, sehr viel von den Nachrichten seiner Fans, berichtet er. Zum Schluss seiner Story hat er noch eine entschlossen klingende Mitteilung: „Ich geb‘ echt Gas und ändere sehr, sehr viel – an mir und drumherum.“

Sie sind depressiv? Bei der Telefon-Seelsorge bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe – an jedem Tag im Jahr: Rufen Sie 0800 1110111 oder 0800 1110222 an. Der Anruf ist kostenfrei. Ihre Telefonnummer wird nicht übertragen und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Das Gespräch dauert so lange wie nötig. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.