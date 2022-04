Jean Pierre Kraemer wendet sich an Fans: „Bitte schickt ein kleines Video“

Von: Sebastian Oppenheimer

Der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer startet ein neues Videoformat – und hat sich deshalb an seine Fans gewandt. © Instagram (jeanpierrekraemer)

Der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer hat ein neues YouTube-Format ausgetüftelt – dafür sucht er nun Kandidaten. Auf Instagram startete er einen Aufruf.

Dortmund – Zuletzt bereitete Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) seinen Fans durchaus Sorgen: In einem YouTube-Video hatte sich der Dortmunder Tuner zu seinem Gesundheitszustand geäußert und gesagt, es gehe ihm „wieder schlecht“. Nun hat sich Jean Pierre Kraemer erneut auf Instagram gemeldet und erklärt, ihm gehe es gerade „deutlich besser“. Doch der eigentliche Grund für die Insta-Story ist eine andere: JP Kraemer startet auf YouTube ein neues Format – und hat sich deshalb mit einer Bitte an sein Publikum gewandt. Statt immer nur selber Autos umzubauen, will Jean Pierre Kraemer getunte Fahrzeuge von seinen Fans unter die Lupe nehmen. „Lass‘ ma fahren“, heißt das neue Format, für das der Dortmunder Tuner nun Kandidaten sucht.

Wie er auf Instagram verkündet, sollen sich Menschen mit ihren aufgemotzten Autos bei ihm bewerben. „Bitte schickt ein kleines Video, wo ihr euch kurz vorstellt und das Auto zeigt“, sagt Jean Pierre Kraemer. Auch ein paar Fotos sollen ihm die potenziellen Kandidaten zusenden. Der Tuner ist schon ganz gespannt auf die Reaktionen: „Ich freue mich sehr auf euch, denn ich glaube, das wird sehr schön.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.