Jean Pierre Kraemer und Sidney Hoffmann: Tuning-Duo auf Versöhnungskurs

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Die Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (links) und Sidney Hoffmann sind offenbar auf Versöhnungskurs. © Nordphoto/F. Kern/Imago (Montage)

Lange herrschte Funkstille zwischen den Dortmunder Tunern Jean Pierre „JP“ Kraemer und Sidney Hoffmann – doch jetzt bahnt sich eine Annäherung an.

Dortmund – Was in den 1980er-Jahren für Freunde der gepflegten Haudrauf-Komödie das kongeniale Gespann bestehend aus Bud Spencer (86, † 2016) und Terence Hill (83) war – das war für Auto- und Tuning-Fans ab 2009 das TV-Duo Jean Pierre „JP“ Kraemer (41) und Sidney Hoffmann (42). Zusammen hatten die beiden die Tuning-Firma „Five Stars Performance“ gegründet, wenig später startete das dynamische Duo im Fernsehen mit der Sendung „Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott“ (DSF/Sport1) durch. Ab 2012 gingen die beiden jedoch zumindest geschäftlich getrennte Wege. Zuletzt herrschte komplette Funkstille zwischen den beiden. Doch nun stehen die Zeichen auf Versöhnung.

In einem YouTube-Video hat sich Sidney Hoffmann nämlich direkt an JP Kraemer gewandt, wie 24auto.de berichtet.

Denn offenbar arbeiten die beiden Tuner an ähnlichen Porsche-Projekten. Und schließlich sagt Sidney Hoffmann in seinem Video etwas, das man durchaus als Friedensangebot interpretieren kann: „Ich fänd‘ das cool – also wirklich cool – dass, wenn beide Autos fertig sind, wir uns einfach irgendwo treffen und die nebeneinander stellen können. Vielleicht sehen wir uns ja an irgend einer Ampel oder auf ein Kassler oder auf ein Schweinehüftsteak.“ Jean Pierre Kraemer entging dieser Aufruf nicht – und ganz offensichtlich ist der Ex-Kompagnion bereit, Sidney Hoffmann die Hand zu reichen, beziehungsweise zumindest mal wieder Kontakt aufzunehmen. „Klar, super gerne!“, kommentierte JP Kraemer unter das Video. „Ich melde mich bei dir.“ *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.