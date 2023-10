Parkscheinautomat kaputt: Worauf man achten muss, um kein Knöllchen zu bekommen

Von: Sebastian Oppenheimer

Ein defekter Parkscheinautomat ist immer ärgerlich. Damit man trotzdem parken kann, ohne ein Knöllchen zu bekommen, sollte man ein paar Dinge beachten.

Gerade in Großstädten kann die Suche nach einem Parkplatz ein zeitraubendes und nervenaufreibendes Unterfangen sein. Nicht immer findet sich eine kostenfreie Lücke – oft müssen Autofahrer ein Ticket an einem Parkscheinautomaten kaufen. Wer nur kurz stehenbleiben will, kann mancherorts auch die sogenannte Brötchentaste nutzen. Allerdings kommt es auch immer wieder vor, dass ein Parkautomat nicht funktioniert. Wer nun einfach ohne Parkschein parkt, riskiert ein Knöllchen – so erging es kürzlich einem Autofahrer in Bayern, wie merkur.de berichtet. Doch was gibt es zu beachten, wenn ein Parkautomat defekt ist?

Defekter Parkscheinautomat: Zunächst sollten Autofahrer nach einem anderen Automaten schauen

Auch wenn der Parkautomat kaputt ist, darf man seinen Wagen nicht einfach ohne Ticket auf der entsprechenden Stelle abstellen. Zunächst einmal sollte man unbedingt nachsehen, ob es in der betreffenden Parkzone einen weiteren – funktionstüchtigen – Parkautomaten gibt. Ist auch das nicht der Fall, ist in § 13 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geregelt, wie es weitergeht.

Wenn ein Parkautomat defekt ist, muss man einige Dinge beachten, wenn man trotzdem im entsprechenden Bereich parken möchte. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Parkscheinautomat funktioniert nicht: Parkscheibe muss hinter die Windschutzscheibe

Laut der StVO muss bei einem nicht funktionierenden Parkscheinautomaten eine korrekt eingestellte Parkscheibe ins Auto gelegt werden. Diese muss im Fahrzeug gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe platziert werden. Wichtig ist aber: Auch in diesem Fall muss die auf den Hinweisschildern festgelegte Höchstparkdauer beachtet werden – sonst droht ebenfalls ein Bußgeld.

Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollte man von defekten Parkautomaten noch ein Foto machen – was in Zeiten von Smartphones in der Regel auch kein Problem darstellt. Falls man am Ende doch einen Bußgeldbescheid erhalten sollte, hilft dies eventuell im Falle eines Widerspruchs.