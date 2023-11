Ken Block (†, 55) kehrt noch ein letztes Mal zurück – Trailer zu neuem Electrikhana-Video veröffentlicht

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Rallye-Legende Ken Block verunglückte bei einem Schneemobil-Unfall tödlich. © UPI Photo/Imago

Im Januar 2023 verunglückte Ken Block im Alter von nur 55 Jahren tödlich. Nun kehrt der Driftkünstler posthum noch einmal auf die Bildschirme zurück.

Die tragische Nachricht vom Tod der Rallye-Legende Ken Block im Januar 2023 hat Motorsport-Fans weltweit erschüttert. Der durch seine Gymkhana-Videos bekannte YouTube-Star war bei einem Schneemobilunfall ums Leben gekommen. Kurz zuvor hatte ein spektakuläres Drift-Video in den Straßen von Las Vegas mit dem Titel „Electrikhana“ die Fans begeistert. Nun steht die Veröffentlichung eines zweiten Teils dieser Reihe an – mit Ken Block erneut am Steuer.

Trotz des Todes des Driftkünstlers wird im Dezember 2023 ein weiteres Ken-Block-Video veröffentlicht, wie ein kürzlich auf dem Hoonigan-YouTube-Kanal veröffentlichter Trailer für „Electrikhana TWO“ zeigt. Gedreht wurde das Video Ende 2022 in Mexico City und es wird wohl das letzte Video-Projekt mit dem Lenkrad-Ausnahmetalent sein. Erfahren Sie mehr über Ken Block und das kommende Video „Electrikhana TWO“ auf 24auto.de.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Sebastian Oppenheimer sorgfältig überprüft.