Ken Block († 55): „Hoonigan“-Crew verabschiedet Rallye-Star mit emotionalem Video

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Rallye-Legende Ken Block verunglückte bei einem Schneemobil-Unfall tödlich – nun verabschiedete sich seine „Hoonigan“-Crew mit einem emotionalen Video. © UPI Photo/Imago

Vor Kurzem kam die Rallye-Legende Ken Block († 55) bei einem Schneemobil-Unfall ums Leben. Nun hat sich seine „Hoonigan“-Crew mit einem emotionalen Video von ihm verabschiedet.

Die Nachricht vom Tod der Rallye-Legende Ken Block war für viele Motorsport-Fans ein Schock. Der für seine Gymkhana-Videos bekannte YouTube-Star war bei einem Schneemobil-Unfall im US-Bundesstaat Utah ums Leben gekommen. In einem Instagram-Post hatte sich seine 16-jährige Tochter Lia mit rührenden Worten von ihrem Vater verabschiedet. Um dem Lenkrad-Künstler die letzte Ehre zu erweisen, hatten die Verantwortlichen der Rallye-WM (WRC) beschlossen, seine legendäre Startnummer 43 künftig nicht mehr zu vergeben.

Nun hat die „Hoonigan“-Crew Ken Block mit einem emotionalen Video verabschiedet, wie 24auto.de berichtet.

„Wir haben die vergangenen zwei Wochen damit verbracht, uns von einem lieben Freund zu verabschieden. Von einem Mentor, der Ken für uns alle war“, sagt Hoonigan-Co-Gründer Brian Scotto in dem Video. Nun bittet er alle Fans um Geduld. „Es ist für uns alle hart, wieder in den Alltag überzugehen.“ Vor Kens Unfall habe man noch einige Clips mit ihm gemeinsam gedreht – und diese wolle man auch bald veröffentlichen. Nach aktuellem Stand wolle man auch eine öffentliche Gedenkveranstaltung für Ken Block abhalten – wohl schon im Februar und vermutlich in der Gegend von Los Angeles.