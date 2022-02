„Kundenkliniken“: Wie geheime Tests über das Schicksal von Automodellen entscheiden

Von: Sebastian Oppenheimer

Wie andere Hersteller erforscht auch Renault in sogenannten „Kundenkliniken“ den Geschmack potenzieller Käufer. © Renault

Die Autohersteller entwickeln Fahrzeuge, die erst einige Jahre später auf den Markt kommen. Sogenannte „Kundenkliniken“ spielen dabei eine wichtige Rolle.

Essen – Autofirmen müssen für die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs zumeist Hunderte von Millionen Euro in die Hand nehmen. Ist es sogar ein völlig neues Modell, das weltweit in verschiedenen Varianten in unterschiedlichen Werken produziert werden soll, kostet so eine Entwicklung mitunter mehrere Milliarden. Daher darf bei Entwicklung und Design nichts daneben laufen, denn jeder Fehler ist teuer – sehr teuer. Aus diesem Zweck veranstalten die Autohersteller ebenso „Kundenkliniken“ wie dies Firmen bei Unterhaltungselektronik, Lebensmitteln oder Bekleidung tun.

Die Kundenklinken finden dabei auf verschiedenen Ebenen statt und haben verschiedene Adressatenkreise. Geht es um ein neues Segment, fragen die Firmen in den streng gesicherten Anlagen generelle Meinungen und Trends ab, um das Fahrzeug zu positionieren. Das kann mitunter vier bis sechs Jahre stattfinden, bevor das vermeintliche Fahrzeug auf den Markt kommt. Geht es um das konkrete Modell, so finden die finalen Kundenbefragungen zumeist vor dem finalen Design- oder Technikprozess statt. Das sind meist zweieinhalb bis vier Jahre bevor es final losgeht und gegebenenfalls nur noch kleine Details geändert werden können.

