Nix wie hin! Streetfood-Samstag bei Kuttendreier am 22. Juli

Streetfood ist in aller Munde - egal ob als saftige Burger, raffinierte Pfannkuchen-Kreationen oder Leckereien aus Fernost. Bereits zum dritten Mal organisiert das Automobilforum Kuttendreier nun den Streetfood-Samstag, bei dem zahlreiche Köstlichkeiten angeboten werden. Natürlich gibt's auch coole Drinks zur Begleitung der schmackhaften Gerichte. Ein buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt sorgt zudem für Unterhaltung.

Doch nicht nur kulinarische Spezialitäten bietet Kuttendreier vor Ort, sondern auch ein Highlight im Kleinwagen-Segment präsentiert das Autohaus: Den neuen Ford Fiesta, in seiner mittlerweile achten Generation.

+ Die achte Generation des Ford Fiesta. © Ford

Mit allerlei neuartigen Assistenz- und Konnektivitätsfunktionen wird der Ford Fiesta auch in seinem 41. Jahr weiterhin zu den modernsten Fahrzeugen seines Segments weltweit zählen. Ford präsentiert den neuen Fiesta in vier Versionen: vom attraktiv ausgestatteten Fiesta Titanium über den sportlich inspirierten Fiesta ST-Line und den besonders luxuriösen Fiesta Vignale bis hin zur Crossover-Variante Fiesta Active. Der neue Ford Fiesta tritt wieder als Drei- oder Fünftürer an.