Teurer Totalschaden: Extrem seltener Lamborghini brennt aus

Von: Sebastian Oppenheimer

Durch einen Brand ist ein extrem seltener Lamborghini völlig zerstört worden – nur 63 Exemplare wurden von dem Supersportwagen gebaut.

Mexiko-Stadt – Das Jahr 2022 ist noch nicht besonders alt – für Supersportwagen war es bislang allerdings kein gutes: Vor Kurzem wurde ein rund drei Millionen Euro teurer Ferrari Enzo bei einem Unfall in den Niederlanden schwer beschädigt – hinter dem Lenkrad saß angeblich ein Mechaniker. Nur wenige Tage zuvor war in der japanischen Hauptstadt Tokio der Fahrer eines seltenen Ferrari F12tdf mit seinem Wagen in eine Mauer gekracht. In Mexiko hat es nun wieder einen sehr seltenen Boliden erwischt, wie 24auto.de berichtet.

Hier ist definitiv nichts mehr zu retten: In Mexiko ist ein seltener Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster abgebrannt. © Facebook (Twister Garage)

Es handelt sich bei dem Fahrzeug offenbar um einen Lamborghini Aventador SVJ (Supervelocé Jota) 63 Roadster. Nicht, dass die Boliden aus Sant‘Agata Bolognese in gigantischen Stückzahlen gebaut würden – aber diese Version ist besonders selten: Nur 63 Exemplare wurden gefertigt. Die Zahl ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern eine Referenz auf 1963 – das Jahr, dem das Unternehmen Automobili Lamborghini von Ferruccio Lamborghini (76,† 1993) gegründet wurde. (Mann kauft Lamborghini Huracán – und ist ihn gleich wieder los)

Vom Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster wurden nur 63 Exemplare gebaut. (Symbolbild) © Lamborghini

Teurer Totalschaden: Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster geht in Flammen auf

Im Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster kommt ein im Vergleich zu den „Standard“-Versionen stärkerer Motor zum Einsatz: Der verbaute V12 leistet 566 kW/770 PS, was zu einer Sprintzeit von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden, sowie einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 350 km/h führt. Dazu hat Lamborghini der Jubiläumsedition Carbon-Verzierungen im Innenraum spendiert, Leichtbauräder in Titan-Optik und Matt-Akzente auf der Außenhaut. Ein auf dem Pebble Beach Concours d’Elegance gezeigtes Exemplar trug Mattgrau als Grundfarbe, dazu kontrastreiche Rotakzente wie die Startnummern „63“ auf der Fronthaube und den Seitentüren. (Mann kauft Lamborghini von Corona-Hilfen – nun gab’s die Quittung)

Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster geht in Flammen auf – Ursache unklar

Laut einem Facebook-Post von Twister Garage handelt es sich bei dem abgebrannten Lamborghini um ein weißes Exemplar mit schwarzen Ziffern. Das Unglück ereignete sich demnach auf dem Del Sol Highway zwischen Cuernavaca and Chilpancingo. Wie die Fotos zeigen, ist von dem Auto nach dem Feuer nicht mehr viel übrig geblieben. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die im Netz kursierenden Fotos deuten jedenfalls nicht auf einen dem Brand vorausgehenden Crash hin. Die gute Nachricht: Es scheint niemand ernsthaft verletzt worden zu sein.

Klar ist: Bei dem Feuer ging ein Vermögen in Flammen auf: Schon der „normale“ Lamborghini Aventador SVJ Roadster hatte einen Grundpreis von knapp 400.000 Euro. Die 63er-Sonderedition dürfte sicher nochmal ein paar Euro mehr gekostet haben. Das größere Problem bei solchen raren Editionen: Wegen ihrer Seltenheit sind sie quasi unersetzlich. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.