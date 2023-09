Lieferzeiten von Neuwagen: Autokäufer brauchen immer weniger Geduld

Von: Simon Mones

Die Lieferzeiten sinken weiter. Insbesondere Elektroautos werden schnell geliefert. Auf manche Verbrenner müssen Sie aber immer noch gut zwei Jahre warten.

Wer in den vergangenen Jahren ein Neuwagen gekauft hat, brauchte viel Geduld. Wegen der langen Lieferzeiten wartet mancher Käufer immer noch auf sein Fahrzeug. Ausgelöst wurde der Engpass damals durch den Chipmangel in der Autoindustrie sowie Produktionsausfälle durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Auch in diesem Jahr sind Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren möglich. Langsam bessert sich die Lage aber.

Ganz über den Berg ist die Auto-Branche aber noch nicht. Aktuell hat etwa Volkswagen wegen der Unwetter in Slowenien mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Wie lange Käufer auf ihr neues Auto warten müssen, hängt dabei auch vom Antrieb ab. Elektroautos sind in der Regel deutlich schneller verfügbar als Verbrenner.

Lieferzeiten von Neuwagen: Elektroautos werden nach 5,2 Monaten geliefert

Laut einer Auswertung des Autoportals Carwow lag die maximale Lieferzeit für Stromer im August 2023 bei durchschnittlich 5,2 Monaten. Im Vorjahr waren es zwischen August und Oktober noch 12,2 Monate. Also mehr als doppelt so lange. Manche Modelle sind sogar noch in diesem Jahr verfügbar.

Auf den Toyota bz4x warten Sie nur zwei Monate. © Toyota

Bei den Verbrennern müssen die Käufer etwas mehr Geduld mitbringen. Laut Carwow liegt die durchschnittliche Lieferzeit hier bei 8,8 Monaten. 2022 lagen noch zehn Monate zwischen Bestellung und Übergabe an den Kunden.

Toyota, Nio und Mazda liefern Neuwagen besonders schnell

Bleibt die Frage: Welche Neuwagen sind besonders schnell bei den Kunden? Laut der Online-Neuwagenbörse Carwow sind folgende Modelle derzeit besonders schnell verfügbar:

Modell Lieferzeit Nio ET7 1 Monat Nio EL7/ET5 1-4 Monate Toyota bz4X 2 Monate Mazda MX-30 3 Monate MG 5 4 Monate Tesla Model 3 4 Monate Alfa Romeo Giulia 6 Monate Alfa Romeo Stelvio/Tonale 5-6 Monate VW ID.3/ID.4 6 Monate Opel Mokka 6 Monate Audi e-tron GT 7-9 Monate BMW 3er 7 Monate Mercedes C-Klasse 8 Monate VW Golf/Tiguan 8 Monate Mini 9 Monate Fiat 500 9 Monate Audi Q3 10 Monate

Auf diese Neuwagen warten Sie aktuell am längsten

Bei anderen Modellen und Herstellern dauert es indes deutlich länger bis zur Lieferung des heiß ersehnten Neuwagens. Aktuelle haben folgende Fahrzeuge mit die längsten Lieferzeiten:

Modelle Lieferzeiten Volvo V60 Cross Country 17-22 Monate BMW i4 M50 15-18 Monate Audi Q4 e-tron 14-18 Monate Audi Q4 e-tron Sportsback 13-18 Monate Volvo XC90 (Hybrid) 13-18 Monate Kia EV6 12-18 Monate Citroën Berlingo 14-16 Monate Opel Mokka-e 12-14 Monate Mercedes GLS 12-15 Monate Audi A8 13 Monate

Besonders viel Geduld ist dann gefragt, wenn bestimmte Sonderausstattungen gefragt. Wer ein Häkchen bei der Einparkhilfe, der Rückfahrkamera, der 360-Grad-Kamera, bei den LED-Lichtern, bei der Zweifarben-Lackierung, beim Glasschiebedach, beim Allrad-Antrieb, bei den Assistenzsystemen, Navigationssystem oder Leichtmetallfelgen setzt, wartet meist länger.