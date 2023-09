Lieferzeiten von Neuwagen: Elektroautos werden nach 5,2 Monaten geliefert

Auf den Toyota bz4x warten Sie nur zwei Monate. © Toyota

Die Lieferzeiten sinken weiter. Insbesondere Elektroautos werden schnell geliefert. Auf manche Verbrenner müssen Sie aber immer noch gut zwei Jahre warten.

Wer in den vergangenen Jahren ein Neuwagen gekauft hat, brauchte viel Geduld. Wegen der langen Lieferzeiten wartet mancher Käufer immer noch auf sein Fahrzeug. Ausgelöst wurde der Engpass damals durch den Chipmangel in der Autoindustrie sowie Produktionsausfälle durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Auch in diesem Jahr sind Lieferzeiten von bis zu zwei Jahren möglich. Langsam bessert sich die Lage aber.

Ganz über den Berg ist die Auto-Branche aber noch nicht. Aktuell hat etwa Volkswagen wegen der Unwetter in Slowenien mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Wie lange Käufer auf ihr neues Auto warten müssen, hängt dabei auch vom Antrieb ab. Elektroautos sind in der Regel deutlich schneller verfügbar als Verbrenner. Wie lange Sie auf Autos mit Benzin- oder Dieselmotor warten müssen, erfahren Sie auf 24auto.de.