Lkw extrem durchgebogen – Verkehrsteilnehmer alarmieren Polizei

Von: Sebastian Oppenheimer

Extrem durchgebogen: Diesen Lkw stoppte die Polizei auf der A7 bei Northeim (Niedersachsen). © Polizei Göttingen

In Niedersachsen hat die Polizei auf der A7 einen extrem durchgebogenen Lkw gestoppt – besorgte Verkehrsteilnehmer hatten die Beamten alarmiert.

Northeim – Der Job als Lkw-Fahrer ist nicht leicht – und wohl auch deshalb ist es um den Nachwuchs nicht so gut bestellt: Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) vor einem Mangel an Brummi-Lenkern gewarnt. Laut einer BGL-Umfrage unter Fahrern empfinden sie ihren Job unter anderem als schlecht bezahlt und schwer mit dem Privatleben vereinbar. Auch der Zeitdruck ist hoch – weswegen manchmal Lenkzeiten überschritten werden oder auch die korrekte Ladungssicherung auf der Strecke bleibt. Auf der A7 bei Northeim in Niedersachsen hat die Polizei nun einen Lkw gestoppt, bei dem schon auf den ersten Blick erkennbar war, dass hier etwas nicht in Ordnung ist.

Verkehrsteilnehmern war der durchgebogene Lkw aufgefallen – sie alarmierten die Polizei, wie 24auto.de* berichtet.

Die Autobahnpolizei stoppte den ganz offensichtlich hoffnungslos überladenen Brummi – und stellte bei einer Kontrolle fest, dass der tiefste Punkt des Aufliegers nur wenige Zentimeter über dem Boden hing. Der Rahmen des Fahrzeugs war massiv deformiert. Der Grund für die extreme Verformung: eine mittig transportierte Maschine im Inneren des Lkw. Die Maschine musste mittels eines angeforderten Krans vor Ort abgeladen werden. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.