Auf der Autobahn: Lkw mit zehn Tonnen ungesichertem Sprengstoff unterwegs

Explosive Mischung

+ © Polizei Köln Hochgefährlich: Auf der A555 bei Köln stoppte die Polizei einen Lkw, der mit zehn Tonnen ungesichertem Sprengstoff beladen war. © Polizei Köln

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Oppenheimer schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Auf der A555 bei Köln hat die Polizei einen Lkw mit zehn Tonnen ungesichertem Sprengstoff an Bord gestoppt. Doch das war noch nicht alles.

Köln – Dass eine Autobahnfahrt stets ein gewisses Risiko birgt, steht außer Frage – selbst wenn man selbst rücksichtsvoll fährt und sich an Tempolimits hält. Denn immer wieder bringen beispielsweise uneinsichtige Raser andere in Gefahr. Eine weitere Gefahrenquelle ist das Thema Ladungssicherung – denn das wird selbst von einigen Berufskraftfahrern auf die leichte Schulter genommen. Nun haben Beamte in Nordrhein-Westfalen einen Lkw mit ganz besonderem Gefahrenpotenzial aus dem Verkehr gezogen – und zwar in doppelter Hinsicht.

Ein Gefahrguttransporter hatte 300 ungesicherte Fässer mit Sprengstoff an Bord, wie 24auto.de berichtet.

Wie die Polizei berichtet, entdeckten Beamte die hochgefährliche Fracht bei einer Lkw-Kontrolle auf der A555 auf Höhe des Autobahnkreuzes Köln-Süd auf der Ladefläche eines 40-Tonners. Doch das war noch nicht alles: Wie sich herausstellte, stand der Fahrer des Gefahrguttransporters auch noch unter Drogeneinfluss. In Kombination mit den ungesicherten Sprengstoff-Fässern im wahrsten Sinne des Wortes eine explosive Mischung. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet. Erst nachdem die Ladung enstprechend gesichert und ein Ersatz-Fahrer hinter dem Lenkrad saß, durfte der Gefahrguttransporter weiterfahren.