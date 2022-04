Mann hängt sich mit Einkaufswagen an Lkw: Video geht viral

In Südafrika hat sich ein Mann mit einem Einkaufswagen an einen Lkw gehangen. Nun droht ihm eine Haftstrafe.

Pretoria (Südafrika) – Im Internet gibt es allerlei kuriose Videos und Bilder. Von Tieren, die von der Polizei geblitzt werden, bis hin zu Aufnahmen von Unfällen ist alles dabei. Doch es gibt auch Videos, bei denen stockt einem der Atem. Ein solches geht seit einigen Tagen auf Twitter viral: Darin ist ein Mann zu sehen, der in einem Einkaufswagen sitzt und sich von einem Lkw ziehen lässt.

24auto.de verrät, welche Folgen dem Mann nach seinem Ausflug mit dem Einkaufswagen drohen.

An sich schon gefährlich genug, doch es regnet auch noch in Strömen und der Lkw ist auf der Autobahn N1 in Richtung Johannesburg unterwegs. Entsprechend hoch ist das Tempo des Tankwagens. Der Mann in dem Einkaufswagen riskiert dabei nicht nur sein Leben, sondern auch das der anderen Verkehrsteilnehmer.