Mario-Kart-Mazda: TikToker fährt MX-5 mit Wii-Lenkrad – „TÜV sagt Nein“

Von: Sebastian Oppenheimer

Teilen

Nicht zur Nachahmung empfohlen: Ein TikToker fährt mit einem Wii-Lenkrad in einem Mazda MX-5 auf öffentlichen Straßen. © TikTok (ttptng)

Der Besitzer eines Mazda MX-5 hat dessen Steuer durch ein Nintendo-Wii-Lenkrad ersetzt – und damit einen viralen Social-Media-Hit gelandet.

Es sind zumeist eher kuriose Ideen, mit denen es Menschen in den sozialen Netzwerken zu weltweiter Bekanntheit bringen. Auch ein TikTok-Nutzer ist aktuell mit einer schrägen Idee auf dem Portal erfolgreich: Er hat seinen Mazda MX-5 mit dem Lenkrad einer Nintendo-Wii ausgestattet – ein Video davon ging viral. Doch das war erst der Anfang des Umbaus.

Der TikToker stattet seinen Mazda MX-5 mit immer mehr Nintendo-Wii-Accessiores aus, wie 24auto.de berichtet.

Zunächst ging ein kurzer TikTok-Clip von Tyler Atkin viral: Darin ist zu sehen, wie er das Steuer seines Mazda MX-5 durch das Lenkrad einer Nintendo-Wii-Spielekonsole ersetzt: Mehr als drei Millionen User schauten sich das Video an, rund 220.000 spendierten dem Clip ein Like. Und natürlich wird das Video fleißig kommentiert: „TÜV sagt Nein“, hat jemand geschrieben. Ein anderer meint scherzhaft in Anspielung auf das Videospiel Mario Kart: „Pass bloß auf die blauen Panzer auf“. Offensichtlich durch die enorme Resonanz angespornt, machte der TikToker nach der Lenkrad-Wechsel-Aktion gleich weiter – und ersetzte beispielsweise den Schaltknauf ebenfalls durch ein Nintendo-Produkt, den sogenannten Wii-Nunchuck-Controller.