Maserati-Fahrer rast Polizei davon – doch am Ende gibt’s die Quittung

Von: Sebastian Oppenheimer

Mit seinem Maserati ist ein 31-Jähriger auf der Autobahn vor der Polizei geflüchtet. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

Statt für eine Polizeikontrolle zu stoppen, trat ein Maserati-Fahrer auf der Autobahn ordentlich aufs Gas – und raste davon. Am Ende half den Verfolgern wohl der Zufall.

Mönchengladbach – Wer hinter dem Steuer eines PS-starken Sportwagens sitzt, muss sich manchmal etwas zügeln, um nicht zu übertreiben. Tut man es doch, geht das nicht immer gut aus.

Nun hat ein Maserati-Fahrer ordentlich aufs Gas gedrückt – und bekam am Ende die Quittung, wie 24auto.de berichtet.

Eine Streife der Autobahnpolizei war auf der A 61 Richtung Koblenz unterwegs, als etwa auf Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nordpark ein Maserati an ihrem Wagen vorbeidonnerte – mit „deutlich mehr“ als den dort erlaubten 120 km/h. Die Beamten versuchten den Raser zu stoppen, doch der preschte davon – und war kurz darauf nicht mehr zu sehen. Doch ganz offensichtlich hatte der Maserati-Fahrer Pech: Denn er fuhr an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Rheydt ab – genau wie auch seine Verfolger. Dort hielt der Raser dann ordnungsgemäß an einer roten Ampel – und diesmal entkam der 32-Jährige den Polizisten nicht. Der vermeintliche Grund für die Flucht: Dem Mann war die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden.